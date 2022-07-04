Застройщик рассказал, где и почему жители ЯНАО покупают квартиры

По мнению экспертов, лидером межрегиональных сделок у жителей ЯНАО стала Тюмень Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Специалисты рассказали о тенденции на покупку новостроек за пределами региона среди жителей ЯНАО. Одной из причин такого явления посчитали ограниченность выбора на внутреннем рынке недвижимости в округе, сообщает застройщик.

«У нас высокий спрос на новостройки, но в городе, да и в целом в ЯНАО рынок значительно ограничен. Поэтому есть большой процент клиентов, которые приобретают квартиры в других городах», — рассказал URA.RU директор федеральной компании «Этажи» в Новом Уренгое Дмитрий Кочетков.

Он так же отметил, что лидером среди таких межрегиональных сделок является Тюмень, на втором месте расположились Москва и Санкт-Петербург, на третьем — южные города России. Новостройки жители округа покупают чаще всего для себя, детей или в качестве инвестиций.

Ранее URA.RU сообщало, что цены на недвижимость в ЯНАО в последний месяц продолжили рост при том, что в среднем по стране стоимость жилья напротив немного снизилась. Несмотря на это, спрос среди жителей региона начал восстанавливаться после падения в марте—апреле этого года.