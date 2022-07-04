Застройщик рассказал, где и почему жители ЯНАО покупают квартиры

Специалисты рассказали о тенденции на покупку новостроек за пределами региона среди жителей ЯНАО. Одной из причин такого явления посчитали ограниченность выбора на внутреннем рынке недвижимости в округе, сообщает застройщик.
«У нас высокий спрос на новостройки, но в городе, да и в целом в ЯНАО рынок значительно ограничен. Поэтому есть большой процент клиентов, которые приобретают квартиры в других городах», — рассказал URA.RU директор федеральной компании «Этажи» в Новом Уренгое Дмитрий Кочетков.
Он так же отметил, что лидером среди таких межрегиональных сделок является Тюмень, на втором месте расположились Москва и Санкт-Петербург, на третьем — южные города России. Новостройки жители округа покупают чаще всего для себя, детей или в качестве инвестиций.
Ранее URA.RU сообщало, что цены на недвижимость в ЯНАО в последний месяц продолжили рост при том, что в среднем по стране стоимость жилья напротив немного снизилась. Несмотря на это, спрос среди жителей региона начал восстанавливаться после падения в марте—апреле этого года.
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Специалисты рассказали о тенденции на покупку новостроек за пределами региона среди жителей ЯНАО. Одной из причин такого явления посчитали ограниченность выбора на внутреннем рынке недвижимости в округе, сообщает застройщик. «У нас высокий спрос на новостройки, но в городе, да и в целом в ЯНАО рынок значительно ограничен. Поэтому есть большой процент клиентов, которые приобретают квартиры в других городах», — рассказал URA.RU директор федеральной компании «Этажи» в Новом Уренгое Дмитрий Кочетков. Он так же отметил, что лидером среди таких межрегиональных сделок является Тюмень, на втором месте расположились Москва и Санкт-Петербург, на третьем — южные города России. Новостройки жители округа покупают чаще всего для себя, детей или в качестве инвестиций. Ранее URA.RU сообщало, что цены на недвижимость в ЯНАО в последний месяц продолжили рост при том, что в среднем по стране стоимость жилья напротив немного снизилась. Несмотря на это, спрос среди жителей региона начал восстанавливаться после падения в марте—апреле этого года.