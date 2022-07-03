Эксперты рассказали, насколько подорожало жилье в ЯНАО

04 июля 2022 в 05:30 Размер текста - 17 +

Хотя по России цены на жилье в этом месяце начали снижаться В ЯНАО они продолжили расти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Цены на недвижимость в ЯНАО увеличились с февраля этого года. При этом прирост по России оказался меньше чем в регионе, сообщают эксперты в сфере жилья. «Ситуация с динамикой роста цен на вторичном рынке в ЯНАО по городам разная. Если говорить про цену предложения, то с февраля по июнь квадратный метр в Муравленко подорожал на 7,49%, в Ноябрьске — на 5,29%, в Новом Уренгое — на 3,13% и меньше всех — в Надыме — на 2,47%. Для справки: в аналогичный период цены по России выросли на 5,85%», — рассказал URA.RU аналитик компании «Этажи». Так же мужчина отметил, что в последний месяц по России цены на жилье снизились, но в ЯНАО, они напротив, немного выросли. Сейчас в ЯНАО один квадратный метр стоит 59 511 руб./кв.м в Надыме, 64 076 руб. за квадратный метр в Муравленко, 92 617 руб./кв.м в Ноябрьске. Самый дорогой город — Уренгой: там «квадрат» стоит 163 130 руб./кв.м, практически как в городах-миллионниках. Для сравнения, квадратный метр в Петербурге стоит в среднем 212 000 рублей. При этом в компании сообщили, что спрос на жилье у жителей региона после падения в апреле—мае начал восстанавливаться. «Спрос действительно снизился в апреле и мае. В июне уже наблюдаем положительный тренд, несмотря на сезонность — многие жители уезжают в отпуска, и несмотря на то, что часть покупателей заняли выжидательную позицию после снижения ключевой ставки. Следует учитывать готовность собственников к торгу: реальная цена продажи в июне снизилась по отношению в марту-апрелю. Собственники заинтересованы в том, чтобы привлекать покупателей, и сейчас можно приобрести квартиру с выгодным дисконтом», — сообщил URA.RU директор федеральной компании «Этажи» Дмитрий Кочетков. Дмитрий отдельно отметил, что основной из причин увеличения спроса стало снижение ключевой ставки после ее резкого увеличения в феврале — марте этого года. Так же, по его мнению, не малую роль в привлечении клиентов сыграли программы с государственным субсидированием. Такие как «Господдержка 2020» и «Семейная ипотека», действуют программы субсидирования со стороны застройщиков (ставки от 0,01%), и со стороны банков, как, например, «Ипотека для многодетных» от ВТБ. Ранее URA.RU сообщало о том, застройщика из ЯНАО задолжал своим сотрудникам более 10 млн рублей. Прокуратура выяснила, что работники компании получали не полную зарплату. В результате вмешательства исполнительных органов предприятие вернуло своим сотрудникам деньги. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

Цены на недвижимость в ЯНАО увеличились с февраля этого года. При этом прирост по России оказался меньше чем в регионе, сообщают эксперты в сфере жилья. «Ситуация с динамикой роста цен на вторичном рынке в ЯНАО по городам разная. Если говорить про цену предложения, то с февраля по июнь квадратный метр в Муравленко подорожал на 7,49%, в Ноябрьске — на 5,29%, в Новом Уренгое — на 3,13% и меньше всех — в Надыме — на 2,47%. Для справки: в аналогичный период цены по России выросли на 5,85%», — рассказал URA.RU аналитик компании «Этажи». Так же мужчина отметил, что в последний месяц по России цены на жилье снизились, но в ЯНАО, они напротив, немного выросли. Сейчас в ЯНАО один квадратный метр стоит 59 511 руб./кв.м в Надыме, 64 076 руб. за квадратный метр в Муравленко, 92 617 руб./кв.м в Ноябрьске. Самый дорогой город — Уренгой: там «квадрат» стоит 163 130 руб./кв.м, практически как в городах-миллионниках. Для сравнения, квадратный метр в Петербурге стоит в среднем 212 000 рублей. При этом в компании сообщили, что спрос на жилье у жителей региона после падения в апреле—мае начал восстанавливаться. «Спрос действительно снизился в апреле и мае. В июне уже наблюдаем положительный тренд, несмотря на сезонность — многие жители уезжают в отпуска, и несмотря на то, что часть покупателей заняли выжидательную позицию после снижения ключевой ставки. Следует учитывать готовность собственников к торгу: реальная цена продажи в июне снизилась по отношению в марту-апрелю. Собственники заинтересованы в том, чтобы привлекать покупателей, и сейчас можно приобрести квартиру с выгодным дисконтом», — сообщил URA.RU директор федеральной компании «Этажи» Дмитрий Кочетков. Дмитрий отдельно отметил, что основной из причин увеличения спроса стало снижение ключевой ставки после ее резкого увеличения в феврале — марте этого года. Так же, по его мнению, не малую роль в привлечении клиентов сыграли программы с государственным субсидированием. Такие как «Господдержка 2020» и «Семейная ипотека», действуют программы субсидирования со стороны застройщиков (ставки от 0,01%), и со стороны банков, как, например, «Ипотека для многодетных» от ВТБ. Ранее URA.RU сообщало о том, застройщика из ЯНАО задолжал своим сотрудникам более 10 млн рублей. Прокуратура выяснила, что работники компании получали не полную зарплату. В результате вмешательства исполнительных органов предприятие вернуло своим сотрудникам деньги.