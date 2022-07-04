Челябинский врач семь лет получал взятки от призывников

Врачу огласили приговор: ему назначили внушительный срок в колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Миасский городской суд Челябинской области огласил приговор в отношении врача-терапевта призывной комиссии городского военкомата Гаяна Абубакирова, виновного в получении взяток от призывников, не желавших идти на службу. Деньги, всего 750 тыс. рублей, он получал на протяжении семи лет, при этом втянул в преступную схему кардиолога местной поликлиники Игоря Островского, сообщает источник URA.RU в суде. В пресс-службе суда информацию об оглашении приговора подтвердили.

Установлено, что с 2013 по 2020 год член призывной комиссии получил взятки от семи юношей. За это он признавал их ограниченно-годными к военной службе в связи с наличием проблем кардиологического профиля и освобождал от службы. Медицинское заключение в этой части предоставлял Островский, которому Абубакиров давал за это пять тысяч рублей. При этом кардиолог не знал, что его коллега получает от призывников значительно больше.

«Абубакиров признан виновным в получении семи взяток, в том числе — в крупном размере, Островский — в пособничестве во взяточничестве. Абубакиров приговорен к девяти годам колонии строгого режима со штрафом 12 млн рублей. Его соучастник получил наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей», — рассказали в пресс-службе суда.

В суде кардиолог признал вину в полном объеме, врач-терапевт частично. В ходе расследования у терапевта были арестованы девять квартир, машины и деньги на счету в банке на сумму более 18 млн рублей. Приговор не вступил в силу.

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