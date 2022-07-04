Капитальный ремонт многоэтажек в центре Ноябрьска проводился в 2020 году (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Многоэтажки в центре Ноябрьска оказались в ужасном состоянии после капитального ремонта, который проводил подрядчик в 2020 году. Как сообщил житель дома в соцсетях, на стенах зданий облупилась краска и мэрия через суд заставила подрядчика переделать работу, которую он вновь выполняет некачественно.

«Пишу с просьбой помочь в решении проблемы, которая длится уже два года. Осенью 2020 года был проведен капремонт домов по ул. Дзержинского 21 и 33. При сдаче дома было много замечаний, которые обещали устранить весной 2021 года. В итоге их не устранили, шпатлевка вместе с краской вздулась и отвалилась. Дома все облезли. На многочисленные звонки, обращения в соцсети, на прямую линию мэра города, обещали устранить в сентябре, потом в октябре 2021. В итоге дело не сдвинулось с мертвой точки», — написал анонимный пользователь, опубликовав фотографии домов.

Житель обратился с данной проблемой к депутату, после чего выяснилось, что между администрацией города и подрядчиком был суд, где второго обязали устранить неполадки по гарантии в июле 2022 года. «Всю облупившуюся краску, вместе со шпатлевкой и грунтовкой, рабочие, вручную, просто отковыряли и начали закрашивать эти дырки краской, которая сильно отличается даже по цвету. Рабочие сказали, что именно эти работы называются „гарантийным ремонтом“ и по-другому делать не будут», — добавил автор поста.

В администрации подтвердили, что подрядчик некачественно выполнил свою работу. «Поскольку при эксплуатации были выявлены дефекты окраски, мы уведомили подрядчика. К сожалению, договорных обязательств он не выполнил, поэтому мы были вынуждены обратиться в суд и сегодня есть решение суда в пользу жителей, которое вступило в силу. Информацию Вашего сообщения мы обязательно проверим. В случае некачественного выполнения гарантийных работ, вопрос работы подрядчикам над ошибками будет решаться в принудительном порядке службой судебных приставов», — прокомментировали запись в пресс-службе мэрии.

Подрядчик закрашивает дефекты здания краской другого цвета Фото: группа «Происшествия Ноябрьск» во ВКонтакте

Дом после капитального ремонта, прошедшего в 2020 году Фото: группа «Происшествия Ноябрьск» во ВКонтакте

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