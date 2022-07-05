Таксист напал на мужчину в автомобиле Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Таксист Екатеринбурга набросился с ножом на мужчину, который, на его взгляд, вел себя неподобающе для мусульманина, когда пил пиво. Об этом сообщил сам пострадавший.

«Я вызвал такси — ехал от друзей с Эльмаша домой, в сторону Выездного переулка. [Таксит] выскочил из машины с угрозами и набросился на меня с ножом», — рассказал пострадавший порталу Е1. Он подчеркнул, что конфликт начался на почве религии, когда таксит упрекнул пассажира в поведении, несоответствующем его конфессии.

Мужчина пытался защищаться от ножа рукой, которая оказалась изрезанной. После потасовки таксист уехал, а мужчину госпитализировали.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там не ответили корреспонденту агентства.