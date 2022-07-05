Екатеринбургский таксист изрезал пассажира ножом из-за религии

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Клипарт. Екатеринбург, нож, убийство, нападение, покушение, уголовник, разбой, колотая рана, бандит, преступник
Таксист напал на мужчину в автомобиле Фото:

Таксист Екатеринбурга набросился с ножом на мужчину, который, на его взгляд, вел себя неподобающе для мусульманина, когда пил пиво. Об этом сообщил сам пострадавший.

«Я вызвал такси — ехал от друзей с Эльмаша домой, в сторону Выездного переулка. [Таксит] выскочил из машины с угрозами и набросился на меня с ножом», — рассказал пострадавший порталу Е1. Он подчеркнул, что конфликт начался на почве религии, когда таксит упрекнул пассажира в поведении, несоответствующем его конфессии.

Мужчина пытался защищаться от ножа рукой, которая оказалась изрезанной. После потасовки таксист уехал, а мужчину госпитализировали.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там не ответили корреспонденту агентства.

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Таксист Екатеринбурга набросился с ножом на мужчину, который, на его взгляд, вел себя неподобающе для мусульманина, когда пил пиво. Об этом сообщил сам пострадавший. «Я вызвал такси — ехал от друзей с Эльмаша домой, в сторону Выездного переулка. [Таксит] выскочил из машины с угрозами и набросился на меня с ножом», — рассказал пострадавший порталу Е1. Он подчеркнул, что конфликт начался на почве религии, когда таксит упрекнул пассажира в поведении, несоответствующем его конфессии. Мужчина пытался защищаться от ножа рукой, которая оказалась изрезанной. После потасовки таксист уехал, а мужчину госпитализировали. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там не ответили корреспонденту агентства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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