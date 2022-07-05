Митрополит Иларион потерял должность при президенте России

Митрополита Илариона (Григорий Алфеев) исключили из Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте. Его место займет митрополит Волоколамский Антоний. Иларион же будет управляющим Будапештско-Венгерской епархией.
«Внести в состав совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ митрополита Волоколамского, председателя внешнего отдела церковных связей Московского патриархата. Исключить из него Илариона», — сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
Распоряжение вступает в силу со дня его подписания, Документ подписан президентом РФ Владимиром Путиным 5 июля.
Илариона освободили от должности в ходе очередного заседания Священного Синода РПЦ. Митрополит Иларион был назначен на новую должность 7 июня.
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