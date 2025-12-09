Логотип РИА URA.RU
В мире

Украина

Зеленский объявил о готовности к выборам на Украине: главные заявления на фоне критики Трампа

Зеленский готов к выборам на Украине в течение нескольких месяцев
10 декабря 2025 в 02:46
Зеленский высказался о выборах на Украине и членстве в НАТО

Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне критики лидера США Дональда Трампа сделал несколько заявлений о готовности к выборам, энергетическому перемирию с Россией, а также оценил шансы на вступление в НАТО. Какова позиция Зеленского по этим и другим вопросам — в материале URA.RU.

Ответ Зеленского на слова Трампа о выборах

Зеленский отреагировал на критику Трампа, заявив о полной готовности к президентским выборам, словами «всегда готов». Трамп обвинил Киев в затягивании процесса, ссылаясь на конфликт как на предлог, в то время как The Guardian отметила опасения Зеленского по поводу поражения на голосовании.

Трамп считает, что на Украине следует провести президентские выборы

Фото: Official White House / Shealah Craighead



Зеленский заявил, что выборы могут состояться через 90 дней

Президент Украины уточнил, что страна готова к выборам в ближайшие 60-90 дней, но нуждается в американской и европейской помощи для обеспечения безопасности. Он попросил американскую сторону поддержать процесс, чтобы обеспечить возможность голосования в условиях вооруженного конфликта.

Зеленский также предложил перемирие с Россией

Зеленский предложил «энергетическое перемирие» с Россией, заявив о готовности Киева, если Москва согласится, чтобы облегчить жизнь гражданам. Это прозвучало на фоне надежд Трампа на мир к Рождеству с проектом соглашения, включающим территориальные уступки, и заявления президента РФ Владимира Путина о неизбежном завершении СВО.

Зеленский предложил «энергетическое» перемирие

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU



Украина не попадет в НАТО

Зеленский признал, что в настоящее время у Украины нет реальных шансов вступить в НАТО. Он отметил, что США и ряд других стран пока не видят Украину в альянсе, а Россия никогда не согласится на ее членство, поэтому Киев действует «реалистично».

