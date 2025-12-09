Зеленский объявил о готовности к выборам на Украине: главные заявления на фоне критики Трампа
Зеленский высказался о выборах на Украине и членстве в НАТО
Фото: Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский на фоне критики лидера США Дональда Трампа сделал несколько заявлений о готовности к выборам, энергетическому перемирию с Россией, а также оценил шансы на вступление в НАТО. Какова позиция Зеленского по этим и другим вопросам — в материале URA.RU.
Ответ Зеленского на слова Трампа о выборах
Зеленский отреагировал на критику Трампа, заявив о полной готовности к президентским выборам, словами «всегда готов». Трамп обвинил Киев в затягивании процесса, ссылаясь на конфликт как на предлог, в то время как The Guardian отметила опасения Зеленского по поводу поражения на голосовании.
Трамп считает, что на Украине следует провести президентские выборы
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Зеленский заявил, что выборы могут состояться через 90 дней
Президент Украины уточнил, что страна готова к выборам в ближайшие 60-90 дней, но нуждается в американской и европейской помощи для обеспечения безопасности. Он попросил американскую сторону поддержать процесс, чтобы обеспечить возможность голосования в условиях вооруженного конфликта.
Зеленский также предложил перемирие с Россией
Зеленский предложил «энергетическое перемирие» с Россией, заявив о готовности Киева, если Москва согласится, чтобы облегчить жизнь гражданам. Это прозвучало на фоне надежд Трампа на мир к Рождеству с проектом соглашения, включающим территориальные уступки, и заявления президента РФ Владимира Путина о неизбежном завершении СВО.
Зеленский предложил «энергетическое» перемирие
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Украина не попадет в НАТО
Зеленский признал, что в настоящее время у Украины нет реальных шансов вступить в НАТО. Он отметил, что США и ряд других стран пока не видят Украину в альянсе, а Россия никогда не согласится на ее членство, поэтому Киев действует «реалистично».
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.