Рогозин предложил национализировать производство спутников в РФ

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на встрече с коллективом спутникостроительного холдинга обсудил перспективы, где предложил национализировать эту промышленность. Об этом сообщил «Роскосмос» в своем Telegram-канале.
«Тема спутникостроения в нашей стране остается одной из самых тревожных. Поэтому я бы предложил национализировать эту промышленность и передал бы ее в ведение Роскосмоса и Росатома», — заявил глава Роскосмоса
Он отметил, что холдинг — ключевое предприятие в отрасли, которое делает космические аппараты навигации, связи и геодезии. Также это единственное предприятие, которое обеспечивает армию и флот космической связью. Поэтому есть заинтересованность в удвоении орбитальной группировки.
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Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на встрече с коллективом спутникостроительного холдинга обсудил перспективы, где предложил национализировать эту промышленность. Об этом сообщил «Роскосмос» в своем Telegram-канале. «Тема спутникостроения в нашей стране остается одной из самых тревожных. Поэтому я бы предложил национализировать эту промышленность и передал бы ее в ведение Роскосмоса и Росатома», — заявил глава Роскосмоса Он отметил, что холдинг — ключевое предприятие в отрасли, которое делает космические аппараты навигации, связи и геодезии. Также это единственное предприятие, которое обеспечивает армию и флот космической связью. Поэтому есть заинтересованность в удвоении орбитальной группировки.