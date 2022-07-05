Рогозин предложил национализировать производство спутников в РФ

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Рогозин также отметил необходимость этой отрасли (фото из архива) Фото:

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на встрече с коллективом спутникостроительного холдинга обсудил перспективы, где предложил национализировать эту промышленность. Об этом сообщил «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

«Тема спутникостроения в нашей стране остается одной из самых тревожных. Поэтому я бы предложил национализировать эту промышленность и передал бы ее в ведение Роскосмоса и Росатома», — заявил глава Роскосмоса

Он отметил, что холдинг — ключевое предприятие в отрасли, которое делает космические аппараты навигации, связи и геодезии. Также это единственное предприятие, которое обеспечивает армию и флот космической связью. Поэтому есть заинтересованность в удвоении орбитальной группировки.

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Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на встрече с коллективом спутникостроительного холдинга обсудил перспективы, где предложил национализировать эту промышленность. Об этом сообщил «Роскосмос» в своем Telegram-канале. «Тема спутникостроения в нашей стране остается одной из самых тревожных. Поэтому я бы предложил национализировать эту промышленность и передал бы ее в ведение Роскосмоса и Росатома», — заявил глава Роскосмоса Он отметил, что холдинг — ключевое предприятие в отрасли, которое делает космические аппараты навигации, связи и геодезии. Также это единственное предприятие, которое обеспечивает армию и флот космической связью. Поэтому есть заинтересованность в удвоении орбитальной группировки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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