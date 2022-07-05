Госдума приняла закон о наказании за госизмену и шпионаж

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о наказании за государственную измену, раскрытие государственной тайны, шпионаж и переход на сторону противника. Такой информацией поделился председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
«Меры усилят ответственность за преступления против безопасности и суверенитета нашей страны. Законопроект ужесточает наказание за госизмену, шпионаж, за участие в вооруженных конфликтах на стороне противника, за вербовку наемников, а также за публичные призывы к осуществлению деятельности в ущерб безопасности России», — его слова опубликованы на официальном сайте Госдумы.
Кого коснется наказание:
- Имеющим доступ к гостайне за пересылку носителей закрытой информации за рубеж будет грозить до четырех лет тюрьмы, если преступление не содержит признаков госизмены и шпионажа;
- Россиянину с допуском к гостайне, и право которого на выезд из РФ ограничено законом, за нарушение положен штраф от 200 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы сроком до трех лет;
- За призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России гражданина оштрафуют от 100 до 500 тысяч рублей или лишат свободы на срок от 2 до 4 лет;
- Переход на сторону противника в вооруженном конфликте теперь будет считаться госизменой, наказание от 12 до 20 лет колонии и штраф до полумиллиона рублей;
- Сотрудничество россиян с иностранными спецслужбами карается лишением свободы на срок до 8 лет и штрафом до 1 млн рублей;
- Неоднократная пропаганда или демонстрация символики нацизма и экстремистских организаций грозит до 4 лет колонии.
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