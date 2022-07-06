Невролог Хорошев рассказал о вреде поцелуев для здоровья

Поцелуи могут быть как полезны, так и вредны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Поцелуи могут привести как к похудению, так и к ожирению. Связано это с тем, что при поцелуях люди обмениваются микрофлорой, которая может либо ускорять процесс переработки пищи, либо напротив замедлять его. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-невролог Павел Хорошев.

«Когда мы обмениваемся инфекцией, в том числе и через поцелуи, мы можем путем проб и ошибок наработать новый микробиом. Мы можем нацеловать себе такой микробиом, который будет очень эффективен, подселим к себе таких „друзей“, которые будут работать очень усердно, перерабатывать нам всю пищу, позволит более эффективно передавать нам часть разобранной ими еды. Может быть наоборот. Мы из худобы невероятной станем склонны к полноте. Все может быть и так, и иначе», — объяснил Павел Хорошев.

Также врач рассказал, что при правильной гигиене полости рта, поцелуи не будут нести вред организму человека. «Какой формируется микробиом после поцелуев, сказать сложно. Если человек соблюдает гигиену полости рта, то ничего опасного, как правило, такие поцелуи не несут. Единственное, что ввиду некоторых инфекций, которые сейчас в ходу, это оспа обезьян, которая может передаваться при поцелуях, например, коронавирус, тоже может передаваться при поцелуях. В целом, поцелуи безопасны», — отметил Хорошев.

6 июля отмечается Всемирный день поцелуя, который появился более сотни лет назад в Великобритании. По преданию, День поцелуев придумал стоматолог для продвижения своего бизнеса. Двадцать лет назад праздник был утвержден Организацией Объединенных Наций. С тех пор праздник отмечают во всем мире.

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