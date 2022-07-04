Туроператоры рассказали, где жители ХМАО могут дешево отдохнуть

Дешевле всего жителям ХМАО обойдутся пансионаты Ставропольского края, отдых в горах, а также курорты Абхазии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Дешевле всего жителям ХМАО обойдутся пансионаты Ставропольского края, отдых в горах на Красной поляне, а также курорты Абхазии. Дороже — Египет и ОАЭ. Об этом URA.RU рассказали представители туроператоров в Нижневартовске и Сургуте.

«Очень много людей едут в пансионаты Минеральных вод, Кисловодска, Ессентуков и Пятигорска. Но это, конечно, курорты без моря и пляжей. Например, в Пятигорске без стоимости перелета, но с питанием можно отдохнуть неделю на двоих от 26 тысяч рублей. Остальные пансионаты тоже в районе этой суммы, но зачастую на стоимость влияют много факторов, будь это просто проживание или еще оздоровительные курсы», — пояснила менеджер туристического агентства «Котрес» в Нижневартовске Элла Жиляева. При этом стоимость перелета Нижневартовск-Минеральные воды туда и обратно обойдется еще в районе 40 тысяч рублей, согласно данным сервиса Aviasales.

Один из самых бюджетных вариантов отдыха в России в этом году — горные курорты, например, Красная поляна (Сочи). «Там выгодные цены — неделя в небольшом горном отеле обойдется от 10 тысяч рублей в зависимости от набора услуг», — прокомментировала корреспонденту URA.RU руководитель агентства путешествий SoloWay в Сургуте Елена Соловьева. Перелет из ХМАО в середине августа по этому направлению обойдется еще в районе 50 тысяч рублей, согласно сервису Aviasales.

Немного дороже стоит отдых на двоих в течении 10 дней в Абхазии. Путевки на август сейчас обойдутся в пределах 80 тысяч рублей (с дорогой). «В это время в Абхазии дефицит объектов для размещения. А вот Египет с вылетом из Москвы или Екатеринбурга будет в конце июля стоить от 120 тысяч. Это четырехзвездочный отель по системе „Все включено“ на девять ночей», — уточняет Соловьева.

В пределах 120 тысяч рублей, по словам туроператора, обойдется отдых в Арабских эмиратах — в отелях более высокого уровня, но с очень жарким климатом. Самыми дорогими среди бюджетных направлений остаются курорты Турции — 10 дней отдыха стоят около 150 тысяч рублей.

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