Уроженка Кургана заняла пост в правительстве Санкт-Петербурга

Елена Федорова заняла должность главы администрации Санкт-Петербурга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На должность главы администрации Центрального района Санкт-Петербурга назначена уроженка города Кургана Елена Федорова. Соответствующее распоряжение о назначении подписал губернатор города Александр Беглов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Санкт-Петербурга.

«Губернатор Александр Беглов подписал распоряжение о назначении Федоровой Елены Владимировны главой Администрации Центрального района Санкт-Петербурга. До назначения она была врио руководителя Администрации Центрального района», — говорится в сообщении.

Елена Федорова родилась в 1985 году в Кургане. В 2007 году с отличием окончила Санкт-Петербургский торгово-экономический институт. С этого же года начала проходить государственную службу в администрации Центрального района Санкт-Петербурга. Сначала работала в отделе потребительского рынка, а затем перешла в отдел районного хозяйства. В 2017 году Федорова была назначена на должность зампредседателя Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга. Еще позднее была Советником и заместителем главы администрации Центрального района Санкт-Петербурга.

До назначения она была врио руководителя Администрации Центрального района Фото: сайт администрации Санкт-Петербурга