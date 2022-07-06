Путин созвонился с премьер-министром Армении

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Владимир Путин и Никол Пашинян обсудили обеспечение безопасности на армяно-азербайджанской границе Фото:

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

«Продолжено обсуждение практических аспектов реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана. В частности, проведен обмен мнениями по вопросам обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе. Никол Пашинян информировал о прошедших в последнее время контактах, направленных на нормализацию отношений между Арменией и Турцией», — сообщается на сайте Кремля.

Ранее Пашинян заявлял, что Россия играет ключевую роль в обеспечении стабильности и безопасности в Армении. Последний раз лидеры России и Амении обсуждали ситуацию в Нагорном Карабахе 1 июня, сообщает телеканал 360.

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Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Разговор состоялся по инициативе армянской стороны. «Продолжено обсуждение практических аспектов реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана. В частности, проведен обмен мнениями по вопросам обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе. Никол Пашинян информировал о прошедших в последнее время контактах, направленных на нормализацию отношений между Арменией и Турцией», — сообщается на сайте Кремля. Ранее Пашинян заявлял, что Россия играет ключевую роль в обеспечении стабильности и безопасности в Армении. Последний раз лидеры России и Амении обсуждали ситуацию в Нагорном Карабахе 1 июня, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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