Пашинян заявил о ключевой роли России для Армении

19 апреля 2022 в 19:34 Размер текста - 17 +

Владимир Путин встретился с Николом Пашиняном Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия играет ключевую роль в обеспечении стабильности и безопасности в Армении. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Ново-Огарево. «Россия играет ключевую роль в обеспечении стабильности и безопасности в регионе», — приводит РИА «Новости» заявление Пашиняна. Он подчеркнул, что его визит в Москву говорит о высоком уровне отношения между странами. Путин также оценил экономические отношения с Арменией. «За 2021 год у нас рост был 12,8%, по нашей статистике. А за первые месяцы этого года — плюс еще 50%. Это очень хороший показатель, особенно в современное время», — сказал Путин на встрече. Его слова приводятся на сайте Кремля. Также политики обсудили ситуацию с Нагорным Карабахом. В конце марта ситуация на карабахско-азербайджанской границе обострилась. По заявлению Путина, вопросы безопасности в регионе находятся в приоритете сторон. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Россия играет ключевую роль в обеспечении стабильности и безопасности в Армении. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Ново-Огарево. «Россия играет ключевую роль в обеспечении стабильности и безопасности в регионе», — приводит РИА «Новости» заявление Пашиняна. Он подчеркнул, что его визит в Москву говорит о высоком уровне отношения между странами. Путин также оценил экономические отношения с Арменией. «За 2021 год у нас рост был 12,8%, по нашей статистике. А за первые месяцы этого года — плюс еще 50%. Это очень хороший показатель, особенно в современное время», — сказал Путин на встрече. Его слова приводятся на сайте Кремля. Также политики обсудили ситуацию с Нагорным Карабахом. В конце марта ситуация на карабахско-азербайджанской границе обострилась. По заявлению Путина, вопросы безопасности в регионе находятся в приоритете сторон.