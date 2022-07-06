06 июля 2022

Курганский студент получил миллион от государства на стартап

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Здание КГУ. Курган, кгу, курганский государственный университет, здание кгу
Студент КГУ разработал прототип инновационной запорной арматуры для нефтегазового комплекса Фото:

Студент Курганского госуниверситета Павел Менщиков стал победителем конкурса Минобрнауки РФ и получил грант на реализацию проекта по разработке прототипа инновационной трубопроводной арматуры. Об этом сообщили в пресс-службе КГУ.

«Студент политехнического института Курганского госуниверситета Павел Менщиков получил грант в один миллион рублей на реализацию своего проекта „Разработка прототипа инновационной трубопроводной арматуры с устранением потерь трения запорного органа“. Конкурс проводит Минобрнауки России совместно с Фондом содействия инновациям в рамках федерального проекта „Платформа университетского технологического предпринимательства“», — говорится в сообщении КГУ.

По словам Менщикова, предприятиям нужна запорная арматура, способная работать на трубопроводах (газа, нефти) высокого давления. В рамках проекта предполагается разработать прототип инновационной трубопроводной арматуры с устранением потерь трения запорного органа. «В прототипе механизм запирания будет абсолютно оригинальный. С учетом предварительных расчетов конструкция будет превосходить иностранные аналоги по техническим показателям», — отметил студент. На деньги гранта в течение года планируется создание юридического лица — инжинирингового центра с интеллектуальной собственностью в виде патентов и ноу-хау на конструкции и технологии, получение патента и освоение производства на базе лицензионного соглашения с предприятием-партнером. Будет изготовлен опытный образец продукции и проведено его испытание. В вузе отметили, что идея и концепция стартапа были сформулированы с учетом работ ученых КГУ.

Жюри конкурса рассмотрело 2,3 тысячи заявок из более чем 250 вузов России. Павел — единственный представитель Курганской области в списке победителей.

Делая упор на отечественные разработки и их поддержку, Россия сможет добиться высокого статуса в области мировой науки и техники. За счет открытий молодых ученых страна сможет не опираться больше на зарубежные производства, тем самым развивая собственные сферы экономики.

Курганский студент Павел Менщиков получил грант на свой стартап
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Студент Курганского госуниверситета Павел Менщиков стал победителем конкурса Минобрнауки РФ и получил грант на реализацию проекта по разработке прототипа инновационной трубопроводной арматуры. Об этом сообщили в пресс-службе КГУ. «Студент политехнического института Курганского госуниверситета Павел Менщиков получил грант в один миллион рублей на реализацию своего проекта „Разработка прототипа инновационной трубопроводной арматуры с устранением потерь трения запорного органа“. Конкурс проводит Минобрнауки России совместно с Фондом содействия инновациям в рамках федерального проекта „Платформа университетского технологического предпринимательства“», — говорится в сообщении КГУ. По словам Менщикова, предприятиям нужна запорная арматура, способная работать на трубопроводах (газа, нефти) высокого давления. В рамках проекта предполагается разработать прототип инновационной трубопроводной арматуры с устранением потерь трения запорного органа. «В прототипе механизм запирания будет абсолютно оригинальный. С учетом предварительных расчетов конструкция будет превосходить иностранные аналоги по техническим показателям», — отметил студент. На деньги гранта в течение года планируется создание юридического лица — инжинирингового центра с интеллектуальной собственностью в виде патентов и ноу-хау на конструкции и технологии, получение патента и освоение производства на базе лицензионного соглашения с предприятием-партнером. Будет изготовлен опытный образец продукции и проведено его испытание. В вузе отметили, что идея и концепция стартапа были сформулированы с учетом работ ученых КГУ. Жюри конкурса рассмотрело 2,3 тысячи заявок из более чем 250 вузов России. Павел — единственный представитель Курганской области в списке победителей. Делая упор на отечественные разработки и их поддержку, Россия сможет добиться высокого статуса в области мировой науки и техники. За счет открытий молодых ученых страна сможет не опираться больше на зарубежные производства, тем самым развивая собственные сферы экономики.
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© Служба новостей «URA.RU»
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