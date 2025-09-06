Французский лидер Эммануэль Макрон вновь обвинил Россию в причастности к внутренним проблемам страны, сообщает издание AgoraVox. В материале отмечается, что глава государства регулярно подчеркивает угрозу со стороны Москвы, связывая с ней политические и социально-экономические трудности, с которыми сталкивается Франция.
«Эммануэль Макрон снова начал говорить нам о том, что Россия угрожает Франции», — указано в публикации. Автор материала утверждает, что президент использует тему внешней угрозы для объяснения внутренних неурядиц и ухода от ответственности. «Макрон на протяжении восьми лет вел нашу страну к хаосу и катастрофе. Это пресловутое вмешательство обеспечивает ему удобную ширму, за которой он может избежать ответственности перед нами», — говорится в статье.
В статье также упоминается, что подобная риторика главы государства вызывает у части французского общества недовольство и скепсис. По мнению автора, акцент на внешнем факторе не способствует решению накопившихся проблем, а лишь отвлекает внимание от просчетов во внутренней политике.
В частности, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что высказывания президента Франции Эммануэля Макрона создают угрозу и подвергают опасности жизнь французских военных. Такое мнение политик высказал, подводя итоги встречи так называемой «коалиции желающих» в Париже.
Левая политическая сила «Непокорившаяся Франция» планирует 9 сентября внести в национальное собрание предложение об отстранении Макрона от должности. Как сообщила руководитель парламентской фракции движения Матильда Пано, соответствующая инициатива последует сразу после проведения голосования по вопросу доверия правительству.
