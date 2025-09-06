06 сентября 2025

AgoraVox: Макрон обвиняет Россию во всех проблемах Франции

Партия «Непокорившаяся Франция» выдвинет предложение об отрешении от власти Макрона
Партия «Непокорившаяся Франция» выдвинет предложение об отрешении от власти Макрона

Французский лидер Эммануэль Макрон вновь обвинил Россию в причастности к внутренним проблемам страны, сообщает издание AgoraVox. В материале отмечается, что глава государства регулярно подчеркивает угрозу со стороны Москвы, связывая с ней политические и социально-экономические трудности, с которыми сталкивается Франция.

«Эммануэль Макрон снова начал говорить нам о том, что Россия угрожает Франции», — указано в публикации. Автор материала утверждает, что президент использует тему внешней угрозы для объяснения внутренних неурядиц и ухода от ответственности. «Макрон на протяжении восьми лет вел нашу страну к хаосу и катастрофе. Это пресловутое вмешательство обеспечивает ему удобную ширму, за которой он может избежать ответственности перед нами», — говорится в статье.

В статье также упоминается, что подобная риторика главы государства вызывает у части французского общества недовольство и скепсис. По мнению автора, акцент на внешнем факторе не способствует решению накопившихся проблем, а лишь отвлекает внимание от просчетов во внутренней политике.

В частности, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что высказывания президента Франции Эммануэля Макрона создают угрозу и подвергают опасности жизнь французских военных. Такое мнение политик высказал, подводя итоги встречи так называемой «коалиции желающих» в Париже.

Левая политическая сила «Непокорившаяся Франция» планирует 9 сентября внести в национальное собрание предложение об отстранении Макрона от должности. Как сообщила руководитель парламентской фракции движения Матильда Пано, соответствующая инициатива последует сразу после проведения голосования по вопросу доверия правительству.

