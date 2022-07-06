Иван Мыльников рассказал о том, как относятся к российским военнопленным на Украине Екатерина Сычкова

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Курганец Иван Мыльников раскрыл подробности того, как военные Украины вывели его вместе с другими пленными на расстрел. Об этом URA.RU рассказал сам мужчина.

«Изначально нам сказали, что повезут на расстрел. Вывели нас из тюрьмы и перед тем, как загрузить нас в машину, начали щелкать затворной рамой автоматов — запугивали. Но не расстреляли, а посадили в грузовую машину и повезли в неизвестном направлении с завязанными глазами и руками», — вспоминает Мыльников события, произошедшие 14 мая.

По словам военного, пленные не понимали, куда их везут. «Никто не говорил, куда мы едем. Когда мы вышли из машины, нам развязали глаза и руки. Где-то в трехстах метрах от нас мы увидели родной КАМАЗ с буквой Z, и тогда мы поняли, что нас привезли на обмен», — говорит мужчина.

Как отмечает Мыльников, военные Украины поступают жестоко с пленными из-за своего бессилия. «Украина несет большие потери, их личный состав очень зол, они деморализованы. Поэтому им нужно на ком-то срывать свою злость», — объясняет мужчина.

Ранее URA.RU писало, что военный из Притобольного района Курганской области Иван Мыльников рассказал о том, как он попал в плен к военным Украины. Он также рассказал об освобождении из плена.

Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию. Ее основные цели — помощь мирным жителям Донбасса, денацификация и демилитаризация Украины.