В Кремле готовятся к худшему с блокадой Калининграда

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Вопрос с блокадой Калининграда важна для Кремля Фото:
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Транспортная блокада Калининграда

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что Кремль готовится к худшему по вопросу блокады Калининграда. Об этом он сообщил журналистам во время пресс-колла.

«Эта тема чрезвычайно важная для нас. И проводится соответствующая работа, с целью решения этой проблемы. Мы по-прежнему надеемся на лучшее, но готовимся к худшему», — сказал Песков.

Идею губернатора Калининградской области Антона Алиханова построить выделенную железную и автомобильную дорогу, которая свяжет регион с основной частью России, пока не оценили в Кремле. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что Кремль готовится к худшему по вопросу блокады Калининграда. Об этом он сообщил журналистам во время пресс-колла. «Эта тема чрезвычайно важная для нас. И проводится соответствующая работа, с целью решения этой проблемы. Мы по-прежнему надеемся на лучшее, но готовимся к худшему», — сказал Песков. Идею губернатора Калининградской области Антона Алиханова построить выделенную железную и автомобильную дорогу, которая свяжет регион с основной частью России, пока не оценили в Кремле. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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