В Кремле готовятся к худшему с блокадой Калининграда

07 июля 2022 в 14:44 Размер текста - 17 +

Вопрос с блокадой Калининграда важна для Кремля Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Транспортная блокада Калининграда Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что Кремль готовится к худшему по вопросу блокады Калининграда. Об этом он сообщил журналистам во время пресс-колла. «Эта тема чрезвычайно важная для нас. И проводится соответствующая работа, с целью решения этой проблемы. Мы по-прежнему надеемся на лучшее, но готовимся к худшему», — сказал Песков. Идею губернатора Калининградской области Антона Алиханова построить выделенную железную и автомобильную дорогу, которая свяжет регион с основной частью России, пока не оценили в Кремле. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что Кремль готовится к худшему по вопросу блокады Калининграда. Об этом он сообщил журналистам во время пресс-колла. «Эта тема чрезвычайно важная для нас. И проводится соответствующая работа, с целью решения этой проблемы. Мы по-прежнему надеемся на лучшее, но готовимся к худшему», — сказал Песков. Идею губернатора Калининградской области Антона Алиханова построить выделенную железную и автомобильную дорогу, которая свяжет регион с основной частью России, пока не оценили в Кремле. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.