В администрации сообщили, что фонари включаются по расписанию автоматически Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители города не довольны тем, что на тюменской набережной в микрорайоне Заречном, а также на улицах Луначарского и Ямская в вечернее время не включается освещение. Пост с фотографиями был опубликован в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

«На набережной в Заречном не горит ни один фонарь в вечернее время», — написал анонимный автор поста. «Едешь в девять вечера по Ямской и дорогу еле видишь. Ни один фонарь не горит. Заезжать во дворы вдоль Луначарского так вообще опасно», — также поделился один из читателей URA.RU.

В комментариях к посту в социальной сети тюменцы предполагают, что на этом участке набережной еще идет ремонт и освещения в вечернее и ночное время там быть и не должно. «Набережная еще официально не сдана, так что терпите», — написал Ильяс Николаев.

Читатели URA.RU также рассказали о том, что городское освещение, по их мнению, включается позже нужного. «Свет в городе вообще непонятно когда включается. Ладно в центре едешь, там из-за домов светло, но в отдаленных районах просто кошмар. Время 22 часа вечера, а фонари до сих пор не горят», — дополнил читатель.

В администрации Тюмени сообщили, что освещение в городе включается автоматически, существует специальный график. «Включение идет по графику в соответствии с ГОСТ. Но если есть конкретные участки, то о них необходимо информировать, указывая адреса. Специалисты проведут там обследование», — объяснили в пресс-службе.

На набережной в Заречном микрорайоне не горят фонари в вечернее время Группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте»

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