Треть россиян рассчитывают стать миллионерами через два года

08 июля 2022 в 07:36 Размер текста - 17 +

5% респондентов планируют стать миллионерами через полгода Фото: Владимир Андреев © URA.RU Большинство россиян хотели бы стать миллионерами, причем треть из них рассчитывает достичь этого статуса уже через два-три года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного СК «Росгосстрах Жизнь» и банком «Открытие». «28% респондентов рассчитывают стать миллионерами через год-два. 25% — через 3-5 лет, 22% — через полтора-два года, 20% — через 2-3 года, 12% — через 10 лет или более. Лишь 5% ожидают свой миллион через полгода или раньше», — приводит ТАСС статистику по материалам опроса. Опрос проводился с 20 июня по 2 июля. В нем приняли участие 1 502 человека в возрасте старше 18 лет из всех федеральных округов, 49% женщины и 51% мужчин. При этом участники опроса по-разному видят себя в качестве миллионера. Для кого-то статус миллионера предполагает наличие всего одного миллиона рублей, кто-то же предполагает, что сможет себя так называть, имея на руках более 30 миллионов рублей. Как ранее сообщало RT, в случае потери дохода большинству россиян хватит накопленных сбережений максимум на три месяца. Это следует из результатов исследования страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», проведенного совместно с исследовательским центром А2. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Большинство россиян хотели бы стать миллионерами, причем треть из них рассчитывает достичь этого статуса уже через два-три года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного СК «Росгосстрах Жизнь» и банком «Открытие». «28% респондентов рассчитывают стать миллионерами через год-два. 25% — через 3-5 лет, 22% — через полтора-два года, 20% — через 2-3 года, 12% — через 10 лет или более. Лишь 5% ожидают свой миллион через полгода или раньше», — приводит ТАСС статистику по материалам опроса. Опрос проводился с 20 июня по 2 июля. В нем приняли участие 1 502 человека в возрасте старше 18 лет из всех федеральных округов, 49% женщины и 51% мужчин. При этом участники опроса по-разному видят себя в качестве миллионера. Для кого-то статус миллионера предполагает наличие всего одного миллиона рублей, кто-то же предполагает, что сможет себя так называть, имея на руках более 30 миллионов рублей. Как ранее сообщало RT, в случае потери дохода большинству россиян хватит накопленных сбережений максимум на три месяца. Это следует из результатов исследования страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», проведенного совместно с исследовательским центром А2.