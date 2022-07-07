В челябинском городе коммунальщики нашли под землей труп

Тело человека нашли во время ремонтных работ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Карталах (Челябинская область) рабочие нашли в трубах теплотрассы под землей труп человека. Чтобы его достать, пришлось вызвать спасателей, рассказали в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

«Во время проведения ремонтных работ на улице Калмыкова в одной из теплотрасс на глубине около полутора метров рабочие обнаружили человеческие останки. Погибший настолько глубоко находился в сплетении труб теплотрассы, что пришлось прибегать к помощи крана-манипулятора», — рассказали в пресс-центре.

Бетонную плиту подняли, спасатели с применением специального устройства произвели транспортировку тела на поверхность и передали сотрудникам полиции, которым предстоит установить личность человека. В обстоятельствах его смерти будет разбираться Следственный комитет.

В это же время в Магнитогорске в траншею вскрытой для ремонта теплотрассы упал 43-летний нетрезвый мужчина, возвращавшийся из кафе. Медики спустились на самое дно ямы, оказали первую помощь пострадавшему, обработали раны и наложили повязку на травмированную голову, а спасатели с применением спинального щита подняли мужчину на поверхность и доставили до кареты скорой помощи.