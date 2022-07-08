ГИБДД оштрафовало свердловчанку, которая ни разу не водила машину. Скрин

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Ликвидаторы пожара на БАЭС 1978 года. Заречный, пдд, штраф, полиция, гибдд, дпс
Женщина получила штраф за вождение автомобиля без прав Фото:

Жительнице Тугулыма (Свердловская область) Жание Скворцовой пришел штраф за вождение автомобиля без водительского удостоверения. Но женщина утверждает, что ни разу в жизни не сидела за рулем машины, а также никогда не сдавала экзамен на водительское удостоверение. Об этом Жания сообщила корреспонденту URA.RU.

«Я получила на Госуслуги штраф от ГИБДД за вождение автомобиля без прав. Штраф не маленький — около пяти тысяч рублей. Но я просто не могу понять, как это произошло, если машину я никогда не водила», — рассказала Скворцова.

Она отметила, что обращалась в ГИБДД и объяснила им ситуацию. «Сотрудники сказали, что в ближайшее время приедут ко мне домой. Они хотели устроить обыск дома, а также осмотреть мой телефон. Но я, к сожалению, была на работе», — уточнила Жания.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области. Запрос пообещали рассмотреть 11 июля.

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Жительнице Тугулыма (Свердловская область) Жание Скворцовой пришел штраф за вождение автомобиля без водительского удостоверения. Но женщина утверждает, что ни разу в жизни не сидела за рулем машины, а также никогда не сдавала экзамен на водительское удостоверение. Об этом Жания сообщила корреспонденту URA.RU. «Я получила на Госуслуги штраф от ГИБДД за вождение автомобиля без прав. Штраф не маленький — около пяти тысяч рублей. Но я просто не могу понять, как это произошло, если машину я никогда не водила», — рассказала Скворцова. Она отметила, что обращалась в ГИБДД и объяснила им ситуацию. «Сотрудники сказали, что в ближайшее время приедут ко мне домой. Они хотели устроить обыск дома, а также осмотреть мой телефон. Но я, к сожалению, была на работе», — уточнила Жания. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области. Запрос пообещали рассмотреть 11 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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