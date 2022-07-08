ГИБДД оштрафовало свердловчанку, которая ни разу не водила машину. Скрин

08 июля 2022 в 18:37 Размер текста - 17 +

Женщина получила штраф за вождение автомобиля без прав Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительнице Тугулыма (Свердловская область) Жание Скворцовой пришел штраф за вождение автомобиля без водительского удостоверения. Но женщина утверждает, что ни разу в жизни не сидела за рулем машины, а также никогда не сдавала экзамен на водительское удостоверение. Об этом Жания сообщила корреспонденту URA.RU. «Я получила на Госуслуги штраф от ГИБДД за вождение автомобиля без прав. Штраф не маленький — около пяти тысяч рублей. Но я просто не могу понять, как это произошло, если машину я никогда не водила», — рассказала Скворцова. Она отметила, что обращалась в ГИБДД и объяснила им ситуацию. «Сотрудники сказали, что в ближайшее время приедут ко мне домой. Они хотели устроить обыск дома, а также осмотреть мой телефон. Но я, к сожалению, была на работе», — уточнила Жания. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области. Запрос пообещали рассмотреть 11 июля. Скрин: личный кабинет Жании на Госуслугах Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Жительнице Тугулыма (Свердловская область) Жание Скворцовой пришел штраф за вождение автомобиля без водительского удостоверения. Но женщина утверждает, что ни разу в жизни не сидела за рулем машины, а также никогда не сдавала экзамен на водительское удостоверение. Об этом Жания сообщила корреспонденту URA.RU. «Я получила на Госуслуги штраф от ГИБДД за вождение автомобиля без прав. Штраф не маленький — около пяти тысяч рублей. Но я просто не могу понять, как это произошло, если машину я никогда не водила», — рассказала Скворцова. Она отметила, что обращалась в ГИБДД и объяснила им ситуацию. «Сотрудники сказали, что в ближайшее время приедут ко мне домой. Они хотели устроить обыск дома, а также осмотреть мой телефон. Но я, к сожалению, была на работе», — уточнила Жания. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области. Запрос пообещали рассмотреть 11 июля.