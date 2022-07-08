Минобороны РФ: Запад приказал Киеву устроить геноцид в Николаеве

09 июля 2022 в 00:24 Размер текста - 17 +

Киев планирует провести карательную акцию устрашения в Николаеве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные кураторы приказали Украине провести карательные рейды в Николаеве, чтобы выявить пророссийски настроенных граждан и показательно казнить. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России. «По указанию западных кураторов украинскими властями отдан приказ провести карательные рейды в Николаеве с целью выявления и последующей публичной расправы над пророссийски настроенными гражданами, а также лицами, проявляющими недовольство политикой киевского режима», — сообщает оборонное ведомство. Отмечается, что для этого из Киева, Одессы и Львова в Николаев прибыли сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и до 500 националистов из батальона «Цунами», подготовленных к проведению подобных акций устрашения. В Минобороны заметили, что особый бесчеловечный цинизм Киева заключается в готовности приносить в жертву жизни мирных граждан Украины. «Тем самым полностью повторяя методы нацистов на оккупированных территориях в период Великой Отечественной войны», — резюмирует министерство. Ранее сообщалось, что в Харьковской области боевики нацподразделения «Кракен» проводят карательные рейды против мирных жителей. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны России подчеркнули, что ВС РФ стремятся не допустить жертв среди мирных жителей и наносят удары только по военным объектам ВСУ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Западные кураторы приказали Украине провести карательные рейды в Николаеве, чтобы выявить пророссийски настроенных граждан и показательно казнить. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России. «По указанию западных кураторов украинскими властями отдан приказ провести карательные рейды в Николаеве с целью выявления и последующей публичной расправы над пророссийски настроенными гражданами, а также лицами, проявляющими недовольство политикой киевского режима», — сообщает оборонное ведомство. Отмечается, что для этого из Киева, Одессы и Львова в Николаев прибыли сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и до 500 националистов из батальона «Цунами», подготовленных к проведению подобных акций устрашения. В Минобороны заметили, что особый бесчеловечный цинизм Киева заключается в готовности приносить в жертву жизни мирных граждан Украины. «Тем самым полностью повторяя методы нацистов на оккупированных территориях в период Великой Отечественной войны», — резюмирует министерство. Ранее сообщалось, что в Харьковской области боевики нацподразделения «Кракен» проводят карательные рейды против мирных жителей. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны России подчеркнули, что ВС РФ стремятся не допустить жертв среди мирных жителей и наносят удары только по военным объектам ВСУ.