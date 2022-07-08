08 июля 2022

Сенатор Пушков: Запад лишается института семьи и вековой истории

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол в МИА
Западные политики лишают народ собственной истории и вековой культуры, считает Алексей Пушков Фото:

Если не остановить западных политиков, уничтожающих институт семьи, то народ Запада ожидают массовые смены пола среди детей, переписанная история и отказ от своей вековой культуры. Такое мнение выразил сенатор от Пермского края Алексей Пушков.

«Запад перерождается на глазах. Прогрессисты уничтожают семью, материнство, детство. В итоге, если их не остановят, они заставят западные общества отречься от собственной вековой культуры, перепишут историю, введут в нее никогда не существовавших персонажей, уничтожат памятники, будут побуждать детей менять пол и, конечно же, предадут анафеме Россию за то, что она совсем другая», — написал Алексей Пушков в своем telegram-канале.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин упрекнул Запад за попытки переписывать историю. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что в нескольких западных странах создаются центры антироссийской пропаганды, которые ведут подрывную работу против нашей страны, передает RT.

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Если не остановить западных политиков, уничтожающих институт семьи, то народ Запада ожидают массовые смены пола среди детей, переписанная история и отказ от своей вековой культуры. Такое мнение выразил сенатор от Пермского края Алексей Пушков. «Запад перерождается на глазах. Прогрессисты уничтожают семью, материнство, детство. В итоге, если их не остановят, они заставят западные общества отречься от собственной вековой культуры, перепишут историю, введут в нее никогда не существовавших персонажей, уничтожат памятники, будут побуждать детей менять пол и, конечно же, предадут анафеме Россию за то, что она совсем другая», — написал Алексей Пушков в своем telegram-канале. Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин упрекнул Запад за попытки переписывать историю. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что в нескольких западных странах создаются центры антироссийской пропаганды, которые ведут подрывную работу против нашей страны, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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