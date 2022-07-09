Рогозин поставил NASA условия для продолжения сотрудничества

09 июля 2022 в 13:38 Размер текста - 17 +

Дмитрий Рогозин заявил, что первоочередно надо снять санкции с Роскосмоса Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что не будет сотрудничать с NASA, пока с госкорпорации не снимут санкции. Об этом он рассказал в программе «Вести». «А о чем говорить-то. Говорить не о чем. Пусть сначала санкции снимут», — заявил Рогозин в эфире телеканала «Россия 24». Ранее Дмитрий Рогозин на встрече с коллективом спутникостроительного холдинга предложил национализировать эту промышленность. Он считает, что тема спутникостроения в нашей стране остается одной из самых тревожных. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что не будет сотрудничать с NASA, пока с госкорпорации не снимут санкции. Об этом он рассказал в программе «Вести». «А о чем говорить-то. Говорить не о чем. Пусть сначала санкции снимут», — заявил Рогозин в эфире телеканала «Россия 24». Ранее Дмитрий Рогозин на встрече с коллективом спутникостроительного холдинга предложил национализировать эту промышленность. Он считает, что тема спутникостроения в нашей стране остается одной из самых тревожных.