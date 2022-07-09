Рогозин поставил NASA условия для продолжения сотрудничества

Дмитрий Рогозин заявил, что первоочередно надо снять санкции с Роскосмоса
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что не будет сотрудничать с NASA, пока с госкорпорации не снимут санкции. Об этом он рассказал в программе «Вести».
«А о чем говорить-то. Говорить не о чем. Пусть сначала санкции снимут», — заявил Рогозин в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее Дмитрий Рогозин на встрече с коллективом спутникостроительного холдинга предложил национализировать эту промышленность. Он считает, что тема спутникостроения в нашей стране остается одной из самых тревожных.
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