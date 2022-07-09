Рогозин поставил NASA условия для продолжения сотрудничества

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Дмитрий Рогозин заявил, что первоочередно надо снять санкции с Роскосмоса Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что не будет сотрудничать с NASA, пока с госкорпорации не снимут санкции. Об этом он рассказал в программе «Вести».

«А о чем говорить-то. Говорить не о чем. Пусть сначала санкции снимут», — заявил Рогозин в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Дмитрий Рогозин на встрече с коллективом спутникостроительного холдинга предложил национализировать эту промышленность. Он считает, что тема спутникостроения в нашей стране остается одной из самых тревожных.

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Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что не будет сотрудничать с NASA, пока с госкорпорации не снимут санкции. Об этом он рассказал в программе «Вести». «А о чем говорить-то. Говорить не о чем. Пусть сначала санкции снимут», — заявил Рогозин в эфире телеканала «Россия 24». Ранее Дмитрий Рогозин на встрече с коллективом спутникостроительного холдинга предложил национализировать эту промышленность. Он считает, что тема спутникостроения в нашей стране остается одной из самых тревожных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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