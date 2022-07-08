Сломанный светофор теперь требует замены (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На почти вырванный из земли, но работающий светофор в Кургане, обратил внимание подписчик URA.RU. По его словам, автоавария произошла недалеко от остановки Детский мир в самом центре города. В распоряжении агентства имеется видео с места ДТП.

«Видимо, недавно была авария. Там рядом лежит кусок от бампера машины. Светофор согнулся, но не сломлен», — написал очевидец.

Оперативно получить комментарии в пресс-службе отдела ГИБДД УМВД России по городу Кургану корреспонденту URA.RU не удалось. В ведомство отправлен письменный запрос, с целью выяснения всех подробностей произошедшего.