08 июля 2022

В Кургане после ДТП был поврежден светофор. «Согнулся, но не сломлен»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды ПГТ Пойковский, пешеходный переход, светофор с озвучкой
Сломанный светофор теперь требует замены (архивное фото) Фото:

На почти вырванный из земли, но работающий светофор в Кургане, обратил внимание подписчик URA.RU. По его словам, автоавария произошла недалеко от остановки Детский мир в самом центре города. В распоряжении агентства имеется видео с места ДТП.

«Видимо, недавно была авария. Там рядом лежит кусок от бампера машины. Светофор согнулся, но не сломлен», — написал очевидец.

Оперативно получить комментарии в пресс-службе отдела ГИБДД УМВД России по городу Кургану корреспонденту URA.RU не удалось. В ведомство отправлен письменный запрос, с целью выяснения всех подробностей произошедшего.

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан».

На почти вырванный из земли, но работающий светофор в Кургане, обратил внимание подписчик URA.RU. По его словам, автоавария произошла недалеко от остановки Детский мир в самом центре города. В распоряжении агентства имеется видео с места ДТП. «Видимо, недавно была авария. Там рядом лежит кусок от бампера машины. Светофор согнулся, но не сломлен», — написал очевидец. Оперативно получить комментарии в пресс-службе отдела ГИБДД УМВД России по городу Кургану корреспонденту URA.RU не удалось. В ведомство отправлен письменный запрос, с целью выяснения всех подробностей произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...