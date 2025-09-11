Волочкова рассказала о предательстве матери и дочери

Мать Волочковой скрыла, что была на венчании дочери балерины Ариадны
Волочкова заявила, что дочь не пригласила ее на венчание и роспись
Волочкова заявила, что дочь не пригласила ее на венчание и роспись

Балерина Анастасия Волочкова обвинила свою мать, Тамару, и дочь Ариадну в предательстве после того, как ее не пригласили на свадьбу второй. По словам артистки, родственники действовали за ее спиной и не сочли нужным оповестить ее о предстоящем торжестве.

«Моя позиция по поводу родственников не меняется, когда меня предают свои же собственные люди — мать, дочь. Мать, дочь втихаря от меня что-то совершают, расписываются, не приглашают мать на роспись, на венчание. Я узнаю от прессы, от журналистов, что моя мама была на венчании дочери, хотя мне говорили, что там никого не будет», — заявила Волочкова. Ее слова передает издание Super

По словам балерины, Ариадна стремится подражать ей. Так, в день рождения артистки — 20 января — дочь попросила устроить ей свадьбу в Санкт-Петербурге и она исполнила это. «Она хочет все, как у мамы. Это реально. Вы знаете, чтобы быть Анастасией Волочковой, ей для начала нужно стать. У меня было две царские свадьбы», — отметила танцовщица.

Ранее балерина рассказала о напряженных отношениях со своей матерью. По ее утверждению, мать неоднократно вмешивалась в ее личные дела и старалась использовать ее славу в собственных интересах.

