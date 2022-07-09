Депутаты Законодательного собрания ЯНАО поделились фотографиями с рыбалки. Пост опубликован на странице заксобрания в соцсети «ВКонтакте» в честь дня рыбака.
«Сложно представить равнодушного к рыбе северянина. На Ямале рыбу или ловят, или едят, или все вместе. Ну и показываем вам улов ямальских депутатов», — сообщается в посте. Праздник отмечается ежегодно во второе воскресенье июля.
Ранее URA.RU сообщало, что бывший депутат Шадринской городской думы (Курганская область) Александр Колмогорцев похвастался уловом на реке Таз в ЯНАО. Шадринец выловил рыбу метрового размера, а затем отпустил ее.
Улов
Законодательное собрание ЯНАО, «ВКонтакте»
Законодательное собрание ЯНАО, «ВКонтакте»
Законодательное собрание ЯНАО, «ВКонтакте»
Законодательное собрание ЯНАО, «ВКонтакте»
Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей».
Депутаты Законодательного собрания ЯНАО поделились фотографиями с рыбалки. Пост опубликован на странице заксобрания в соцсети «ВКонтакте» в честь дня рыбака. «Сложно представить равнодушного к рыбе северянина. На Ямале рыбу или ловят, или едят, или все вместе. Ну и показываем вам улов ямальских депутатов», — сообщается в посте. Праздник отмечается ежегодно во второе воскресенье июля. Ранее URA.RU сообщало, что бывший депутат Шадринской городской думы (Курганская область) Александр Колмогорцев похвастался уловом на реке Таз в ЯНАО. Шадринец выловил рыбу метрового размера, а затем отпустил ее.