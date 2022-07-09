Депутаты из ЯНАО похвастались уловом. Фото

10 июля 2022 в 10:10 Размер текста - 17 +

Ямальские депутаты показали улов в честь праздника Фото: Денис Моргунов © URA.RU Депутаты Законодательного собрания ЯНАО поделились фотографиями с рыбалки. Пост опубликован на странице заксобрания в соцсети «ВКонтакте» в честь дня рыбака. «Сложно представить равнодушного к рыбе северянина. На Ямале рыбу или ловят, или едят, или все вместе. Ну и показываем вам улов ямальских депутатов», — сообщается в посте. Праздник отмечается ежегодно во второе воскресенье июля. Ранее URA.RU сообщало, что бывший депутат Шадринской городской думы (Курганская область) Александр Колмогорцев похвастался уловом на реке Таз в ЯНАО. Шадринец выловил рыбу метрового размера, а затем отпустил ее. Улов Законодательное собрание ЯНАО, «ВКонтакте» Законодательное собрание ЯНАО, «ВКонтакте» Законодательное собрание ЯНАО, «ВКонтакте» Законодательное собрание ЯНАО, «ВКонтакте» Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

Депутаты Законодательного собрания ЯНАО поделились фотографиями с рыбалки. Пост опубликован на странице заксобрания в соцсети «ВКонтакте» в честь дня рыбака. «Сложно представить равнодушного к рыбе северянина. На Ямале рыбу или ловят, или едят, или все вместе. Ну и показываем вам улов ямальских депутатов», — сообщается в посте. Праздник отмечается ежегодно во второе воскресенье июля. Ранее URA.RU сообщало, что бывший депутат Шадринской городской думы (Курганская область) Александр Колмогорцев похвастался уловом на реке Таз в ЯНАО. Шадринец выловил рыбу метрового размера, а затем отпустил ее.