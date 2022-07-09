09 июля 2022
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07 июля 2022

Депутаты из ЯНАО похвастались уловом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальские депутаты показали улов в честь праздника Фото:

Депутаты Законодательного собрания ЯНАО поделились фотографиями с рыбалки. Пост опубликован на странице заксобрания в соцсети «ВКонтакте» в честь дня рыбака.

«Сложно представить равнодушного к рыбе северянина. На Ямале рыбу или ловят, или едят, или все вместе. Ну и показываем вам улов ямальских депутатов», — сообщается в посте. Праздник отмечается ежегодно во второе воскресенье июля.

Ранее URA.RU сообщало, что бывший депутат Шадринской городской думы (Курганская область) Александр Колмогорцев похвастался уловом на реке Таз в ЯНАО. Шадринец выловил рыбу метрового размера, а затем отпустил ее.

Улов

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Депутаты Законодательного собрания ЯНАО поделились фотографиями с рыбалки. Пост опубликован на странице заксобрания в соцсети «ВКонтакте» в честь дня рыбака. «Сложно представить равнодушного к рыбе северянина. На Ямале рыбу или ловят, или едят, или все вместе. Ну и показываем вам улов ямальских депутатов», — сообщается в посте. Праздник отмечается ежегодно во второе воскресенье июля. Ранее URA.RU сообщало, что бывший депутат Шадринской городской думы (Курганская область) Александр Колмогорцев похвастался уловом на реке Таз в ЯНАО. Шадринец выловил рыбу метрового размера, а затем отпустил ее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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