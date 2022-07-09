09 июля 2022

Жара продержится в Екатеринбурге еще неделю

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В поисках прохлады горожане приходят на местные пляжи Фото:

Жаркая погода сохранится в Свердловской области еще на неделю. Температура воздуха не будет опускаться днем ниже +26 градусов, следует из прогноза Росгидрометцентра.

Сегодня столбик термометра поднимется до отметки +31 градус, в понедельник, вторник и среду максимальная температура воздуха составит +29 градусов. В четверг снова +31, а в пятницу +26. В субботу синоптики обещают 28 градусов тепла. Средняя температура воздуха ночью составит +16 — +19.

Жаркая погода пришла в Свердловскую область в конце этой недели, до этого погода была умеренно-теплой с небольшими осадками. Из-за жары в регионе объявили высокий уровень пожарной опасности.

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Жаркая погода сохранится в Свердловской области еще на неделю. Температура воздуха не будет опускаться днем ниже +26 градусов, следует из прогноза Росгидрометцентра. Сегодня столбик термометра поднимется до отметки +31 градус, в понедельник, вторник и среду максимальная температура воздуха составит +29 градусов. В четверг снова +31, а в пятницу +26. В субботу синоптики обещают 28 градусов тепла. Средняя температура воздуха ночью составит +16 — +19. Жаркая погода пришла в Свердловскую область в конце этой недели, до этого погода была умеренно-теплой с небольшими осадками. Из-за жары в регионе объявили высокий уровень пожарной опасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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