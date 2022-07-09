В Нижнем Тагиле идет ремонт тротуара на перекресте улиц Мира — Строителей, на который обратил внимание местный художник (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал URA.RU, что ремонт тротуара на перекрестке улиц Мира — Строителей в городе идет в плановом режиме. Ранее там появилась табличка с надписью «Инсталляция „Преграда“» от местного художника Евгения Кормухина.

«Тротуар ремонтируем планово, пройти можно, хоть и есть неудобства. Вместо разбитой старой плитки и асфальта появится прекрасная пешеходная зона. Всем хочется вечером лечь спать, утром встать, и все уже сделано, но к сожалению, это невозможно», — рассказал Пинаев.

Художник Евгений Кормухин несколько дней назад установил на участке тротуара, где идут ремонтные работы, табличку с надписью «Инсталляция „Препятствие“». Он сравнил раскопки с уральскими горами, указав на то, что и то, и другое является препятствием.

«Мне показалось интересным создать преграды в центре города. Доставить определенный дискомфорт тем людям, которые идут по своим делам по привычному маршруту. Эта инсталляция является визуальный метафорой преодоления трудностей. Я выражаю свою благодарность муниципалитету Нижнего Тагила за то, что они дали возможности реализовать этот арт-проект», — написал Кормухин на своей странице «ВКонтакте».

Художник сравнил строительные раскопки с уральскими горами Фото: Евгений Кормухин, vk.com

Мэр рассказал, что работы идут в плановом режиме, и скоро горожане получат новый тротуар Фото: Евгений Кормухин, vk.com