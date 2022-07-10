МО РФ: Киев использует неподготовленных украинцев в боях

В армию Украины призывают резервистов из-за нехватки военных, сообщили в Минобороны Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

ВСУ отправляют на фронт неподготовленных резервистов, чтобы восполнить потери личного состава. Об этом рассказали в Минобороны России.

«Для восполнения больших потерь личного состава украинским военным командованием увеличена отправка на передовую неподготовленных резервистов, которых принудительно набирают в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях», — сообщили в Минобороны России. Также в ведомстве отметили, что российская армия уничтожила три пункта управления в районах Соледар, Миньковка и Бахмут ДНР, а также военных и технику в 16 районах Украины.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. По словам президента, целями спецоперации являются денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь населению республик Донбасса.

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