10 июля 2022
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Мясокомбинат с колбасным цехом продают в Златоусте. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Импортозамещение. Мясокомбинат Ариант. Челябинск., свинина, обвальщик, мясо
Собственник просит за производственную площадку 60,5 млн рублей Фото:

Собственник выставил на продажу мясокомбинат с колбасным цехом, расположенные в Златоусте (Челябинская область). За законсервированную производственную площадку в поселке Новозлатоуст продавец просит 60,5 млн рублей.

«Общая территория площадки 3 га, огороженная, охраняемая. Здание мясокомбината и колбасного цеха со вспомогательными помещениями общей площадью около 15 тысяч квадратных метров (находятся на консервации). Имеет три этажа и цоколь (здание оборудовано холодильным оборудованием, лифтами)», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Указано, что производство оборудовано своим газо- и водоснабжением, канализацией, скважиной, отоплением. Продавец рассматривает варианты обмена, рассрочки и лизинга. Причина продажи не указана. Предприятие не работает уже несколько лет.

Предприятие не работает уже несколько лет

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Собственник выставил на продажу мясокомбинат с колбасным цехом, расположенные в Златоусте (Челябинская область). За законсервированную производственную площадку в поселке Новозлатоуст продавец просит 60,5 млн рублей. «Общая территория площадки 3 га, огороженная, охраняемая. Здание мясокомбината и колбасного цеха со вспомогательными помещениями общей площадью около 15 тысяч квадратных метров (находятся на консервации). Имеет три этажа и цоколь (здание оборудовано холодильным оборудованием, лифтами)», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Указано, что производство оборудовано своим газо- и водоснабжением, канализацией, скважиной, отоплением. Продавец рассматривает варианты обмена, рассрочки и лизинга. Причина продажи не указана. Предприятие не работает уже несколько лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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