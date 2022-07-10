Собственник просит за производственную площадку 60,5 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Собственник выставил на продажу мясокомбинат с колбасным цехом, расположенные в Златоусте (Челябинская область). За законсервированную производственную площадку в поселке Новозлатоуст продавец просит 60,5 млн рублей.

«Общая территория площадки 3 га, огороженная, охраняемая. Здание мясокомбината и колбасного цеха со вспомогательными помещениями общей площадью около 15 тысяч квадратных метров (находятся на консервации). Имеет три этажа и цоколь (здание оборудовано холодильным оборудованием, лифтами)», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Указано, что производство оборудовано своим газо- и водоснабжением, канализацией, скважиной, отоплением. Продавец рассматривает варианты обмена, рассрочки и лизинга. Причина продажи не указана. Предприятие не работает уже несколько лет.

Предприятие не работает уже несколько лет Скрин страницы с сайта «Авито»