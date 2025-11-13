Якушев подписал соглашение о поддержке семей участников СВО с челябинским фондом

Соглашение скрепили подписями Владимир Якушев и Анатолий Еремен Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

«Единая Россия» заключила соглашение о поддержке участников СВО и их семей с челябинским фондом «Объединение ветеранов специальной военной и контртеррористических операций» (Объединение РФ). Аналогичный документ был подписан с фондом «Ветераны специальной военной и контртеррористических операций» (Екатеринбург) на площадке Центрального исполкома, сообщили в пресс-службе ЕР.

«Эти организации объединяют ветеранов специальной военной и контртеррористических операций Екатеринбурга и Челябинска. Мы вместе помогаем нашим бойцам на фронте. Теперь расширяем наше сотрудничество — будем вместе системно заниматься помощью защитникам Отечества и их семьям. „Единая Россия“ уделяет особое внимание вовлечению ветеранов спецоперации в политическую жизнь, в государственное управление. Такую задачу поставил президент. И это — историческая справедливость. Партия готовится к предстоящим выборам и намерена одержать уверенную победу. Отводим особую роль в этой работе героям-фронтовикам», — подчеркнул секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев.

В октябре в Челябинске «Единая Россия» открыла первый методический центр общественно-политических компетенций для ветеранов спецоперации. Председатель попечительского совета фонда «Объединение.РФ», зампредседателя заксобрания Челябинской области Анатолий Еремин отметил, что цель программы — дать ветеранам-депутатам все инструменты, чтобы их работа была максимально эффективной и полезной для России.

«Обучение стартовало очень успешно — отзывы положительные, участники ждут продолжения программы. Хочу выразить благодарность Высшей партийной школе за качественную работу. Отдельно хочу отметить ваше личное участие, благодаря которому проект вышел на федеральный уровень», — резюмировал Еремин, обращаясь к Якушеву.

Благотворительные организации Урала занимаются адресной помощью ветеранам СВО и контртеррористических операций в вопросах психологической реабилитации, физического восстановления, содействия в устройстве на учебу или работу. Специалисты оказывают широкий спектр бесплатных юридических услуг, помогают военнослужащим получить положенные выплаты и оформить льготы.

Более тысячи участников СВО, уже отдавших долг Родине, уже стали депутатами разного уровня. При этом времени на долгую адаптацию у них нет, избиратели ждут быстрых и реальных результатов.