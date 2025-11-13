Логотип РИА URA.RU
В Челябинске ищут главврача стоматологии с зарплатой 400 тысяч рублей в месяц

13 ноября 2025 в 11:32
Главврач должен иметь все соответствующие дипломы и опыт (архивное фото)

Фото: Илья Московец © URA.RU

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске ищут главврача стоматологии с зарплатой до 400 тысяч рублей, а также водителей категории «С» и «Е» с зарплатой до 240 тысяч рублей. Лучшие вакансии ноября собрал сервис по поиску работы «SuperJob».

«В Челябинске в ноябре больше всего готовы платить главному врачу стоматологии — до 400 тысяч рублей. Ищут сотрудника с высшим медицинским образованием, действующим сертификатом специалиста и релевантным опытом работы от пяти лет», — уточнили в пресс-службе сервиса по истогам анализа 84 тысяч вакансий.

Второе место в рейтинге занимает вакансия водителя, где предлагается заработная плата до 240 тысяч рублей. Для трудоустройства необходимо обладать водительскими правами категорий «С» и «Е». Третье место также отдано вакансии водителя с максимальным уровнем дохода в 230 тысяч рублей. Кроме того, в список вошли предложения о работе кузовщиком грузовых автомобилей и персональным менеджером с минимальным окладом в 120 тысяч рублей.

