В Челябинске ищут главврача стоматологии с зарплатой 400 тысяч рублей в месяц

В Челябинске ищут главврача стоматологии с зарплатой до 400 тысяч рублей, а также водителей категории «С» и «Е» с зарплатой до 240 тысяч рублей. Лучшие вакансии ноября собрал сервис по поиску работы «SuperJob».

«В Челябинске в ноябре больше всего готовы платить главному врачу стоматологии — до 400 тысяч рублей. Ищут сотрудника с высшим медицинским образованием, действующим сертификатом специалиста и релевантным опытом работы от пяти лет», — уточнили в пресс-службе сервиса по истогам анализа 84 тысяч вакансий.