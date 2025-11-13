В Каслях действующий глава и его зам претендуют на пост руководителя муниципалитета
Оба кандидата на пост главы Каслинского муниципального округа Челябинской области признаны достойными принять участие в выборах. Об этом URA.RU сообщил член комиссии по отбору кандидатов, депутат заксобрания региона Артемий Галицын.
«На конкурс подали документы действующий глава Каслинского района Игорь Колышев и его заместитель Николай Никифоров. Оба допущены до голосования, которое пройдет на ближайшей сессии местного собрания депутатов», — сообщил Галицын.
Говоря о кандидатах, Галицын отметил высокий уровень подготовки обоих из них. Он охарактеризовал Колышева как одного из сильнейших глав не только в Челябинской области, но и в России.
«Все отмечают, что при нем район изменился к лучшему. Я ему поставил высшие оценки за его видение текущей ситуации и стратегического развития муниципалитета. Никифоров тоже достойный кандидат. Хорошо владеет информацией», — подчеркнул Галицын.
После заседания комиссии решение о том, кого из кандидатов поддержит партия, должно принять местное отделение «Единой России». Затем это решение должно быть утверждено на кадровой комиссии регионального отделения ЕР. Сами выборы пройдут в ходе ближайшей сессии 20 ноября.
Колышев возглавляет район с 2017 года. Его полномочия на посту главы района истекают только в 2027 году, однако район был ликвидирован, как и должность его главы. В связи с этим потребовалось провести выборы главы Каслинского муниципального округа. Аналогичная ситуация складывается еще в 22 бывших районах региона, преобразованных в муниципальные округа.
