Экс-глава «Трасса 74» в Челябинске Ефимов встретит Новый год в СИЗО

Сергей Ефимов находится в СИЗО с февраля 2025 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший глава МБУ «Трасса 74» в Челябинске Сергей Ефимов встретит Новый год в СИЗО. Как пояснили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, его очередная попытка оспорить срок в изоляторе закончилась ничем.

«Челябинский областной суд с учетом позиции прокурора оставил решение Тракторозаводского райсуда о продлении в отношении обвиняемого срока содержания под стражей до 4 января без изменения. Решение вступило в законную силу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Адвокат Ефимова в своей апелляционной жалобе настаивал на изменении меры пресечения своему подзащитному. Он просил суд отправить Ефимова под домашний арест или выпустить под залог. Но суд, выслушав все доводы защитника, оставил их без удовлетворения.

Продолжение после рекламы

Ефимов находится под стражей с февраля. Его задержали сотрудники УФСБ по региону по обвинению в получении взяток. По версии следствия, деньги бывший «главный гонщик» мэрии Челябинска получил от представителя ООО ПКФ «Глобус» Арайика Закояна (он является сыном Мясника Закояна, проходящего обвиняемым по делу так называемой «дорожной» организованной преступной группы). За это он якобы позволил разместить асфальтобетонный завод на территории, предназначенной для строительства гоночного трека и переданной компании «Трасса 74».