В элитном поселке Челябинска электрику ампутировали руки после удара током

В элитном челябинском поселке Тарасовка электрику ампутировали руки после сильного удара током. Уголовное дело на электромонтера, который должен был обесточить трансформатор, направлено в суд, сообщили в пресс-службах СКР и прокуратуры региона.

«Прокуратурой Центрального района Челябинска утверждено обвинительное заключение в отношении 67-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении работ в электроустановках, повлекших по неосторожности тяжкий вред здоровью человека). Потерпевший получил электротравму, повлекшую последующую ампутацию обеих рук», — уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным следствия, трагедия произошла утром 11 февраля 2025 года. Электромонтер оперативно-выездной бригады ООО «ЭнергоЭксплуатация» приехал к трансформаторной подстанции около дома №44 по улице Песочной в поселке Тарасовка с бригадой рабочих из подрядной организации. Он не отключил полностью электропитание, хотя сообщил о том, что помещение обесточено. Один из электриков задел руками токоведущие шины и получил сильный удар током, в результате электротравмы руки ему пришлось ампутировать.