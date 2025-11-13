Логотип РИА URA.RU
В Челябинске иномарка врезалась в остановку и перекрыла движение трамваев

13 ноября 2025 в 12:23
Машина на рельсах перекрыла движение трамваев (архивное фото)

Машина на рельсах перекрыла движение трамваев (архивное фото)

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске днем 13 ноября иномарка врезалась в трамвайную остановку на улице Солнечная и перекрыла движение. Об этом сообщили в telegram-канале «ЧелябГЭТ».

«Стоит движение трамваев по проспекту Победы на остановке Солнечная в направлении центра города, в остановку въехала автомобиль. Движение организовано до улицы Ворошилова», — уточнили в паблике горэлектротранспорта.

В пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска уточняют информацию о случившемся. Комментарий ведомства будет опубликован после его получения.

