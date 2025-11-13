В Челябинске иномарка врезалась в остановку и перекрыла движение трамваев

Машина на рельсах перекрыла движение трамваев (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске днем 13 ноября иномарка врезалась в трамвайную остановку на улице Солнечная и перекрыла движение. Об этом сообщили в telegram-канале «ЧелябГЭТ».

«Стоит движение трамваев по проспекту Победы на остановке Солнечная в направлении центра города, в остановку въехала автомобиль. Движение организовано до улицы Ворошилова», — уточнили в паблике горэлектротранспорта.