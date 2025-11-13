В Челябинске иномарка врезалась в остановку и перекрыла движение трамваев
Машина на рельсах перекрыла движение трамваев (архивное фото)
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Челябинске днем 13 ноября иномарка врезалась в трамвайную остановку на улице Солнечная и перекрыла движение. Об этом сообщили в telegram-канале «ЧелябГЭТ».
«Стоит движение трамваев по проспекту Победы на остановке Солнечная в направлении центра города, в остановку въехала автомобиль. Движение организовано до улицы Ворошилова», — уточнили в паблике горэлектротранспорта.
В пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска уточняют информацию о случившемся. Комментарий ведомства будет опубликован после его получения.
