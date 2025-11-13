В Челябинской области согласовали количество бюджетных мест в колледжах и вузах

Выпускники могут претендовать на места, оплаченные из бюджета региона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинской области утверждено количество мест в вузах и ссузах, которые будут оплачены из регионального бюджета в 2026-2027 годах. Контрольные цифры названы в постановлении правительства, размещенного на портале официального опубликования правовых актов.

«Утвердить общий объем цифр приема на обучение по профессиям, специальностям и направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 2026-2027 учебный год в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, расположенных на территории Челябинской области», — говорится в документе. Для колледжей будет доступны 17 тысяч 558 бюджетных мест, для вузов — 240.

Так, в рамках получения высшего образования 240 мест доступны только от регионального министерства культуры, из них 192 очные и 48 заочных. Для колледжей областное минобразования предлагает 14 тысяч 347 очных мест, 120 очно-заочных и 795 заочных. Минздрав обеспечит 1770 мест в очном формате, минкульт 419 очно и 23 заочно, а минсоц — 84 бюджетных места с очным обучением.

