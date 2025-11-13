Логотип РИА URA.RU
Сын челябинского экс-губернатора избавился от претензий отца на 51 млн рублей

Суд прекратил дело о взыскании в пользу Бориса Дубровского с его сына-банкрота
13 ноября 2025 в 14:18
Борис Дубровский отказался от многомиллионных требований к сыну-банкроту

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский арбитраж прекратил рассмотрение иска о взыскании с обанкротившегося бизнесмена Александра Дубровского 51,3 млн рублей в пользу его отца, экс-губернатора региона Бориса Дубровского. Эту информацию подтвердили URA.RU в суде.

«В рамках дела о банкротстве финансовый управляющий Бориса Дубровского Александровича 29 февраля 2024 года предъявил требование в размере 51 млн 287 тысяч рублей (с учетом принятых судом уточнений). В заседании, состоявшемся 12 ноября 2025 года, установлено, что вступившим в законную силу определением Арбитражного суда Челябинской области производство по делу о банкротстве прекращено. Указанным судебным актом прекращены полномочия его финансового управляющего. Поскольку в установленный судом срок от заинтересованных лиц заявлений о присоединении к рассматриваемому требованию не поступило, производство по требованию Дубровского Бориса Александровича также прекращено», — пояснили URA.RU в суде.

Изначально отец требовал взыскать с сына более 140 млн рублей. Александр Дубровский стал банкротом в конце 2022 года, самостоятельно подав заявление о признании себя финансово несостоятельным. Часть его задолженности сформировалась в рамках банкротства ПО «Монтажник» (Магнитогорск) — главного актива семьи экс-губернатора.

Сам Борис Дубровский сейчас он находится за пределами РФ, его обанкротили 19 июля 2023 года по иску конкурсного управляющего «Монтажника». Однако в апреле 2025 года, после выплаты его долгов третьими лицами, он перестал считаться финансово несостоятельным.

