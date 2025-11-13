Сын челябинского экс-губернатора избавился от претензий отца на 51 млн рублей

«В рамках дела о банкротстве финансовый управляющий Бориса Дубровского Александровича 29 февраля 2024 года предъявил требование в размере 51 млн 287 тысяч рублей (с учетом принятых судом уточнений). В заседании, состоявшемся 12 ноября 2025 года, установлено, что вступившим в законную силу определением Арбитражного суда Челябинской области производство по делу о банкротстве прекращено. Указанным судебным актом прекращены полномочия его финансового управляющего. Поскольку в установленный судом срок от заинтересованных лиц заявлений о присоединении к рассматриваемому требованию не поступило, производство по требованию Дубровского Бориса Александровича также прекращено», — пояснили URA.RU в суде.