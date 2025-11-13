Мэрия Магнитогорска взыскивает с московской фирмы 900 млн рублей за срыв строительства ФОКа

В арбитражном суде региона рассмотрят дело на 900 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Управление капстроительства Магнитогорска (Челябинская область) через арбитражный суд взыскивает с московского подрядчика почти 900 млн рублей за срыв строительства ФОКа с бассейном в 149-м микрорайоне. Информация об этом содержится в картотеке Арбитражного суда Челябинской области.

«Муниципальное казенное учреждение „Управление капитального строительства“ (г. Магнитогорск) обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением обществу с ограниченной ответственностью „Строй.Ка“ (г. Москва). Истец требует взыскать неосновательное обогащение по муниципальному контракту в размере 889 222 274 руб. 67 коп», — сообщает пресс-служба суда.

Управление капстроительства заключило с ООО «Строй.Ка» контракт на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в 149 микрорайоне 6 сентября прошлого года. Цена контракта составила 1 млрд 902 млн рублей.

Контракт предусматривал шесть этапов строительства. Согласно условиям контракта, ФОК должен быть сдан в ноябре 2027 года. Однако заказчик выявил, что работы не выполняются в объемах, предусмотренных контрактом.

В адрес подрядчика было выставлено три претензии, однако ситуация не исправилась. В итоге 14 октября управление капстроительства в одностороннем порядке расторгло контракт, а затем подало в суд дело в взыскании с московского подрядчика 889 миллионов рублей.

Согласно базы Сбис, ООО «Строй.Ка» существует с 2015 года, уставный капитал — 10000 рублей. По данным ФАС, с 11 ноября 2025 года фирма включена в реестр недобросовестных поставщиков.