В Троицке во время ликвидации пожара нашли труп мужчины
Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Троицке (Челябинская область) сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в одном из частном домов по улице Олега Кошевого нашли труп мужчины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
«Сегодня утром огнеборцы Троицкого гарнизона работали на тушении пожара частного жилого дома по улице Олега Кошевого. К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружен погибший мужчина 1960 года рождения», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
При этом пожар был ликвидирован оперативно. На месте работали 10 огнеборцев и три единицы техники. Предварительная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!