Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Пожары

В Троицке во время ликвидации пожара нашли труп мужчины

13 ноября 2025 в 13:24
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание

Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Троицке (Челябинская область) сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в одном из частном домов по улице Олега Кошевого нашли труп мужчины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

«Сегодня утром огнеборцы Троицкого гарнизона работали на тушении пожара частного жилого дома по улице Олега Кошевого. К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружен погибший мужчина 1960 года рождения», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

При этом пожар был ликвидирован оперативно. На месте работали 10 огнеборцев и три единицы техники. Предварительная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал