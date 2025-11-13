В Троицке во время ликвидации пожара нашли труп мужчины

Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание Фото: Илья Московец © URA.RU

В Троицке (Челябинская область) сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в одном из частном домов по улице Олега Кошевого нашли труп мужчины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

«Сегодня утром огнеборцы Троицкого гарнизона работали на тушении пожара частного жилого дома по улице Олега Кошевого. К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружен погибший мужчина 1960 года рождения», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.