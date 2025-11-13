Под Магнитогорском в аварии с грузовиком погиб 19-летний водитель

Водитель грузовика выехал с второстепенной дороги (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На дороге под Магнитогорском (Челябинская область) произошло смертельное ДТП с участием грузового и легкового автомобилей. На рассвете водитель грузовика выехал с второстепенной дороги и врезался в легковушку, водитель которой погиб, сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.

«Водитель, мужчина 1979 года рождения, управляя автомобилем „Шакман“ с прицепом, при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении, совершил столкновение с двигавшимся по главной дороге автомобилем „ВАЗ 2114“, под управлением молодого человека 2006 года рождения. В результате аварии водитель „ВАЗ 2114“ от полученных травм скончался на месте», — уточнили в пресс-службе ведомства.

ДТП произошло около 05:50 утра на 29 километре дороги Магнитогорск-Кизил-Сибай. Пассадиры отечественного автомобиля, молодые люди 2005 и 2006 года рождения, получили травмы и госпитализированы в медучреждение. Предварительная проверка показала, что у водителя грузовика нет диагностической карты и тахографа.

