Под Магнитогорском в аварии с грузовиком погиб 19-летний водитель
Водитель грузовика выехал с второстепенной дороги (архивное фото)
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
На дороге под Магнитогорском (Челябинская область) произошло смертельное ДТП с участием грузового и легкового автомобилей. На рассвете водитель грузовика выехал с второстепенной дороги и врезался в легковушку, водитель которой погиб, сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.
«Водитель, мужчина 1979 года рождения, управляя автомобилем „Шакман“ с прицепом, при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении, совершил столкновение с двигавшимся по главной дороге автомобилем „ВАЗ 2114“, под управлением молодого человека 2006 года рождения. В результате аварии водитель „ВАЗ 2114“ от полученных травм скончался на месте», — уточнили в пресс-службе ведомства.
ДТП произошло около 05:50 утра на 29 километре дороги Магнитогорск-Кизил-Сибай. Пассадиры отечественного автомобиля, молодые люди 2005 и 2006 года рождения, получили травмы и госпитализированы в медучреждение. Предварительная проверка показала, что у водителя грузовика нет диагностической карты и тахографа.
«Вотношении водителя автомобиля „Шакман“ возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 12.5 и статьей 11.23 КоАП РФ. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ», — добавили в пресс-службе ведомства.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!
- Ольга13 ноября 2025 16:13Водители грузовиков , часто ведут себя по хамски , не считаясь с дорожными знаками , ни с драгими водителями .Мол я большой и мне всё можно .И вот убил человека и покалечил других . Таких водителей грузвиков , надо строже наказывать и давать длительные сроки. Как в других странах дают, иногда по 2 пожизненных срока , если погибли несколько человек .