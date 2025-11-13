В Челябинске магазин предложил бесплатный кофе нуждающимся
Челябинский магазин вдохновился итальянскими традициями
Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
В Челябинске сеть магазинов «Жизньмарт» запустила акцию «подвешенный кофе» для помощи нуждающимся. Посетители могут заранее оплатить напиток, чтобы бесплатно угостить им любого желающего, сообщили URA.RU в пресс-службе компании.
«Мы запустили акцию добра: теперь в магазинах сети можно купить „подвешенный кофе“ — напиток, оплаченный заранее для того, кто особенно нуждается в заботе. Такой формат зародился в Неаполе еще в XX веке. Там люди оставляли caffè sospeso („подвешенный кофе“) для тех, кто не мог себе его позволить», — уточнили в пресс-службе «Жизньмарт».
Количество доступных напитков будет отображаться на электронном табло. Получить кофе может любой челябинец, обратившийся к бариста.
