В Челябинске магазин предложил бесплатный кофе нуждающимся

«Мы запустили акцию добра: теперь в магазинах сети можно купить „подвешенный кофе“ — напиток, оплаченный заранее для того, кто особенно нуждается в заботе. Такой формат зародился в Неаполе еще в XX веке. Там люди оставляли caffè sospeso („подвешенный кофе“) для тех, кто не мог себе его позволить», — уточнили в пресс-службе «Жизньмарт».