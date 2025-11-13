Логотип РИА URA.RU
Жена экс-владельца ЧЭМК просит о банкротстве

Экс-совладелец Группы ЧЭМК Антипова подала иск о признании себя банкротом
13 ноября 2025 в 15:12
Заявление о банкротстве Людмила Антипова подала в Арбитражный суд Челябинской области

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Супруга олигарха Юрия Антипова и экс-совладелица национализированных активов Группы ЧЭМК Людмила Антипова просит признать себя банкротом. Информация об этом появилась в судебных документах.

«Антипова Людмила Александровна обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о признании себя несостоятельной (банкротом) 13 ноября. Вопрос о принятии заявления к производству арбитражного суда и о назначении судебного заседания по проверке обоснованности заявления гражданина решается судьей в сроки, установленные Арбитражным процессуальным кодексом РФ», — сообщили в Арбитражном суде Челябинской области.

Решение о национализации ЧЭМК было принято судом по требованию Генпрокуратуры РФ в 2024 году. Основной причиной возвращения бизнеса государству стали нарушения во время приватизации предприятия. Семьям Антиповых и их бывших компаньонов Аристовых и Кретовых солидарно предъявлены требования на 105 млрд рублей, существенная часть этих денег взыскана со счетов. В том числе взыскание было обращено и на пенсию Людмилы Антиповой, которая, в отличие от мужа, осталась в России. Представители бизнес-семьи ситуацию в СМИ не комментируют.

Материал из сюжета:

Генпрокуратура добивается национализации ЧЭМК

