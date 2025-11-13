В ММК за качество продукции отвечают ИИ и мобильные контролеры

Качество продукции проверяется очень тщательно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Магнитогорском металлургическом комбинате (ПАО «ММК», Челябинская область) за качество выпускаемой продукции отвечает искусственный интеллект и мобильные контролеры. Схему эффективного контроля раскрыл начальник отдела контроля качества и приемки продукции (ОКП) ПАО «ММК» Анастасия Шпак на профильном круглом столе в рамках выставки «Металл-Экспо 2025».

«Максимальная эффективность здесь достигается с помощью цифрового анализа качества на базе технологии искусственного интеллекта и развитием эко-системы „Мобильный контролер“. Эти проекты совершенствуют традиционный контроль, который зачастую является статичным и не успевает за динамикой современного производства», — уточнила Шпак.

Эксперт подчеркнула, что удовлетворенность клиентов и позиция компании на рынке во многом зависят от качества, надежности и долговечности производимой продукции. В связи с этим ММК тщательно прорабатывает каждый этап производства и уделяет повышенное внимание контролю качества.

Так, внедрение искусственного интеллекта (ИИ) дает возможность анализировать в реальном времени широкий спектр параметров, включая текущие производственные условия, изменения в штате сотрудников, ассортимент продукции и другие факторы. А экосистема «Мобильный контроллер» позволяет проводить проверку и аттестацию металлопродукции с помощью специальных планшетов без привязки к стационарным компьютерам, что позволило превратить планшеты в автоматизированные рабочие места.