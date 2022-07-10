АЗ «Урал» вложит свои средства, чтобы ускорить выпуск новой техники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Миассе (Челябинская область) ускорили программу выпуска первого арктического автобуса. Как сообщили в пресс-службе автозавода «Урал» (АЗ «Урал»), компания потратит 200 млн. рублей собственных средств, чтобы до конца 2022 года пилотный образец передать потенциальному заказчику.

«Руководство завода заинтересовано, и есть возможность начать опережающую работу по развитию проекта „арктического автобуса“. С этой целью АЗ „Урал“ в инициативном порядке и за счет дополнительных 200 миллионов рублей собственных средств изготавливает один образец этого арктического вездехода», — пояснили в компании.

Макет автобуса создали в 2021 году, а весной 2022 года он прошел испытания в Якутии при температуре минус 45 градусов. Основная масса опытных образцов, согласно плану, появится в 2023 году. Однако теперь в них будет учтен опыт эксплуатации первого автобуса, который построят до конца 2022 года.

В создаваемом образце проверят часть технических решений — увеличенный слой утеплителя, ликвидацию мостиков холода в кузове, увеличенный диаметр колес, камерные шины, двойной стеклопакет кабины и пр. В дальнейшем на основе разработки создадут два транспортных средства: арктический автобус и арктический автопоезд с транспортируемым функциональным модулем. При эвакуации автобус сможет в течение часа держатся на воде и сутки автономно поддерживать жизнь пассажиров, пока им не окажут помощь. Проект создается в содружестве с Московским государственным техуниверситетом им. Баумана и Южно-Уральским госуниверситетом.

Усилия АЗ «Урал» вносят существенный вклад в реализацию программы импортозамещения. Проект российское правительство выполняет, стремясь минимизировать влияние экономических санкций ряда государств. Ограничения были введены после объявления о начале проведения спецоперации на Украине.

На базе разработки появится две новых модели транспортных средств Фото: АЗ «Урал»

Создаваемый транспорт будет перевозить людей, медицинскую технику и другое Фото: АЗ «Урал»

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