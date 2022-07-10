В ХМАО прокуратура заставила властей выдать семьям новое жилье

Прокуратура через суд заставила властей городского поселения Советский переселить три семьи из аварийного жилья в новые квартиры. Об этом сообщили в прокуратуре ХМАО.
«Заявители с семьями вынуждены проживать в аварийных домах, подвергая опасности свою жизнь и здоровье. В связи с этим прокурор обратился в интересах трех семей в Советский районный суд с требованием обязать местную администрацию предоставить им благоустроенные жилые помещения по договору социального найма. Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме», — говорится на официальном сайте ведомства.
Дом, в котором жили семьи, признали аварийным еще в январе 2020 года. Сейчас жителям предоставили новые жилые помещения. Ранее URA.RU рассказывало, что мэра из ХМАО заставили выдать квартиру сироте. Тогда представление от прокуратуры получил глава Мегиона Олег Дейнека.
Прокуратура через суд заставила властей городского поселения Советский переселить три семьи из аварийного жилья в новые квартиры. Об этом сообщили в прокуратуре ХМАО. «Заявители с семьями вынуждены проживать в аварийных домах, подвергая опасности свою жизнь и здоровье. В связи с этим прокурор обратился в интересах трех семей в Советский районный суд с требованием обязать местную администрацию предоставить им благоустроенные жилые помещения по договору социального найма. Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме», — говорится на официальном сайте ведомства. Дом, в котором жили семьи, признали аварийным еще в январе 2020 года. Сейчас жителям предоставили новые жилые помещения. Ранее URA.RU рассказывало, что мэра из ХМАО заставили выдать квартиру сироте. Тогда представление от прокуратуры получил глава Мегиона Олег Дейнека.