10 июля 2022
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В ХМАО прокуратура заставила властей выдать семьям новое жилье

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура заставила властей Советского выдать трем семьям новое жилье Фото:

Прокуратура через суд заставила властей городского поселения Советский переселить три семьи из аварийного жилья в новые квартиры. Об этом сообщили в прокуратуре ХМАО.

«Заявители с семьями вынуждены проживать в аварийных домах, подвергая опасности свою жизнь и здоровье. В связи с этим прокурор обратился в интересах трех семей в Советский районный суд с требованием обязать местную администрацию предоставить им благоустроенные жилые помещения по договору социального найма. Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме», — говорится на официальном сайте ведомства.

Дом, в котором жили семьи, признали аварийным еще в январе 2020 года. Сейчас жителям предоставили новые жилые помещения. Ранее URA.RU рассказывало, что мэра из ХМАО заставили выдать квартиру сироте. Тогда представление от прокуратуры получил глава Мегиона Олег Дейнека.

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Прокуратура через суд заставила властей городского поселения Советский переселить три семьи из аварийного жилья в новые квартиры. Об этом сообщили в прокуратуре ХМАО. «Заявители с семьями вынуждены проживать в аварийных домах, подвергая опасности свою жизнь и здоровье. В связи с этим прокурор обратился в интересах трех семей в Советский районный суд с требованием обязать местную администрацию предоставить им благоустроенные жилые помещения по договору социального найма. Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме», — говорится на официальном сайте ведомства. Дом, в котором жили семьи, признали аварийным еще в январе 2020 года. Сейчас жителям предоставили новые жилые помещения. Ранее URA.RU рассказывало, что мэра из ХМАО заставили выдать квартиру сироте. Тогда представление от прокуратуры получил глава Мегиона Олег Дейнека.
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