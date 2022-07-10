В ХМАО прокуратура заставила властей выдать семьям новое жилье

Прокуратура заставила властей Советского выдать трем семьям новое жилье Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Прокуратура через суд заставила властей городского поселения Советский переселить три семьи из аварийного жилья в новые квартиры. Об этом сообщили в прокуратуре ХМАО.

«Заявители с семьями вынуждены проживать в аварийных домах, подвергая опасности свою жизнь и здоровье. В связи с этим прокурор обратился в интересах трех семей в Советский районный суд с требованием обязать местную администрацию предоставить им благоустроенные жилые помещения по договору социального найма. Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме», — говорится на официальном сайте ведомства.

Дом, в котором жили семьи, признали аварийным еще в январе 2020 года. Сейчас жителям предоставили новые жилые помещения. Ранее URA.RU рассказывало, что мэра из ХМАО заставили выдать квартиру сироте. Тогда представление от прокуратуры получил глава Мегиона Олег Дейнека.