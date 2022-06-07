07 июня 2022

Мэра из ХМАО заставили выдать квартиру сироте

© Служба новостей «URA.RU»
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Для выдачи квартиры сироте в Мегионе пришлось вмешаться прокуратуре Фото:

Глава Мегиона Олег Дейнека получил представление прокуратуры с требованием обеспечить сироту квартирой. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре окружного надзорного ведомства.

«Установлено, что заявительница в несовершеннолетнем возрасте осталась без родительского попечения. Собственного жилого помещения сирота не имеет, в связи с этим с 2018 года состояла на учете в качестве нуждающейся в получении жилого помещения по договору социального найма. Вопреки требованиям закона, органами местного самоуправления жилье ей своевременно предоставлено не было. В связи с этим прокурор города внес представление в адрес главы города Мегиона с требованием обеспечить сироту жилым помещением», — говорится в сообщении прокуратуры ХМАО.

Там также уточнили, что представление прокурора было рассмотрено и удовлетворено. А заявительницы уже вручены ключи от новой квартиры.

Ранее URA.RU сообщало, что окружное правительство в 2022 году взяло на себя обязательства по приобретению квартир для детей-сирот. Обычно эти задачи брали на себя муниципальные власти.

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Глава Мегиона Олег Дейнека получил представление прокуратуры с требованием обеспечить сироту квартирой. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре окружного надзорного ведомства. «Установлено, что заявительница в несовершеннолетнем возрасте осталась без родительского попечения. Собственного жилого помещения сирота не имеет, в связи с этим с 2018 года состояла на учете в качестве нуждающейся в получении жилого помещения по договору социального найма. Вопреки требованиям закона, органами местного самоуправления жилье ей своевременно предоставлено не было. В связи с этим прокурор города внес представление в адрес главы города Мегиона с требованием обеспечить сироту жилым помещением», — говорится в сообщении прокуратуры ХМАО. Там также уточнили, что представление прокурора было рассмотрено и удовлетворено. А заявительницы уже вручены ключи от новой квартиры. Ранее URA.RU сообщало, что окружное правительство в 2022 году взяло на себя обязательства по приобретению квартир для детей-сирот. Обычно эти задачи брали на себя муниципальные власти.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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