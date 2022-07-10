10 июля 2022
09 июля 2022

В Перми появился новый способ отъема гаражей. «Перекрасил и навесил замок». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, гаражи, боксы, кооператив
Кто-то решил прибрать к рукам чужой гараж Фото:

Пермячка Ирина Кузнецова пришла в свой гараж и обнаружила на нем новые замки. Об этом девушка написала в группе «Пролетарка.Пермь» в социальной сети «Вконтакте».

«Сегодня мы решили сходить в наш гараж, который находится на углу Сочинской 4 и были повергнуты в шок, мы обнаружили, что кто-то в наглую его занял, покрасил, перевесил замки, и возможно, выкинули то, что нам было важно», — написала девушка. Ирина Кузнецова пояснила корреспонденту URA.RU, что в гараже они не были около года, внутри находились важные личные вещи.

Владельцы гаража предлагают человеку, который занял гараж, связаться с ними, пообщаться и урегулировать конфликт. В полиции сообщили, что пока заявление о краже гаража не было зарегистрировано.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Перми выявили в 2022 году на территории города десятки незаконных гаражей, рекламных конструкций и автостоянок. Большинство объектов, от добровольного демонтажа которых собственники отказались, демонтированы за счет городского бюджета.

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Пермячка Ирина Кузнецова пришла в свой гараж и обнаружила на нем новые замки. Об этом девушка написала в группе «Пролетарка.Пермь» в социальной сети «Вконтакте». «Сегодня мы решили сходить в наш гараж, который находится на углу Сочинской 4 и были повергнуты в шок, мы обнаружили, что кто-то в наглую его занял, покрасил, перевесил замки, и возможно, выкинули то, что нам было важно», — написала девушка. Ирина Кузнецова пояснила корреспонденту URA.RU, что в гараже они не были около года, внутри находились важные личные вещи. Владельцы гаража предлагают человеку, который занял гараж, связаться с ними, пообщаться и урегулировать конфликт. В полиции сообщили, что пока заявление о краже гаража не было зарегистрировано. Ранее URA.RU сообщало, что власти Перми выявили в 2022 году на территории города десятки незаконных гаражей, рекламных конструкций и автостоянок. Большинство объектов, от добровольного демонтажа которых собственники отказались, демонтированы за счет городского бюджета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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