В Перми появился новый способ отъема гаражей. «Перекрасил и навесил замок». Фото

Кто-то решил прибрать к рукам чужой гараж Фото: Илья Московец © URA.RU

Пермячка Ирина Кузнецова пришла в свой гараж и обнаружила на нем новые замки. Об этом девушка написала в группе «Пролетарка.Пермь» в социальной сети «Вконтакте».

«Сегодня мы решили сходить в наш гараж, который находится на углу Сочинской 4 и были повергнуты в шок, мы обнаружили, что кто-то в наглую его занял, покрасил, перевесил замки, и возможно, выкинули то, что нам было важно», — написала девушка. Ирина Кузнецова пояснила корреспонденту URA.RU, что в гараже они не были около года, внутри находились важные личные вещи.

Владельцы гаража предлагают человеку, который занял гараж, связаться с ними, пообщаться и урегулировать конфликт. В полиции сообщили, что пока заявление о краже гаража не было зарегистрировано.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Перми выявили в 2022 году на территории города десятки незаконных гаражей, рекламных конструкций и автостоянок. Большинство объектов, от добровольного демонтажа которых собственники отказались, демонтированы за счет городского бюджета.